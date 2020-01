Floor van Kempen: ‘Gelukkig het goede gevoel weer terug’

Floor van Kempen is goed begonnen aan de meerdaagse Subtopwedstrijd in Tolbert. In de Prix St. Georges op zaterdag reed ze Echt Mooi (Voice x Sandreo) met 71,765% naar een afgetekende overwinning. Ook met Geronimo (Bordeaux x Gribaldi) was Van Kempen lekker op dreef: met 67,426% werd het duo tweede.

Met Echt Mooi boekte Floor van Kempen al talloze successen zoals goud in het Z2, goud in het ZZ-Licht en brons op het NK Dressuur van vorig jaar in het ZZ-Zwaar. Vervolgens stapte het duo naar de Lichte Tour waarin de scores gelijk over de zeventig procent gingen. “Echt Mooi heeft de laatste wedstrijden heel goed gelopen. Ik wilde ook heel graag naar Jumping Amsterdam en heb vier selecties gereden. Maar het lukte iedere keer niet. Het deelnemersveld op die selecties is zó sterk dat je met 72 procent gewoon vijfde wordt. Op de laatste selectie in Nieuw- en Sint Joosland kreeg ik het goede gevoel niet meer en baalde als een stekker. Maar vandaag had ik het goede gevoel weer terug “, vertelt Van Kempen blij.

Iets strakker

“Het ging echt heel fijn en het was een lekkere proef, maar misschien had ik zelf nog iets strakker kunnen rijden”, analyseert Van Kempen haar rit. “Echt Mooi loopt met veel kwaliteit en het is een super fijn paard om mee op wedstrijd te gaan.”

Uit het dipje

Ook met haar eigengefokte hengst Geronimo, waarmee ze meermaals op het Nederlandse podium stond, is Van Kempen blij. “De laatste tijd zaten we een beetje in een dipje maar ik heb het idee daar we daar nu een beetje uit beginnen te komen. Door de dip was ik iets voorzichtig gaan rijden maar nu had ik het gevoel dat ik er meer aan kon rijden en dat pakte goed uit.”

Punten wat omhoog

Hoogtepunten in de proef waren de wissels en de series. “Alles kan nog iets meer gedragen maar we hadden geen grote fouten. Alleen het pirouettes waren niet heel mooi. Met de hoge punten voor de wissels en series kan je een keer een iets minder onderdeel te hebben”, zegt Van Kempen die met beide paarden morgen ook weer aan de start komt. “Dan hoop ik zelf nog iets strakker te rijden en dan denk ik dat de punten nog wat omhoog kunnen.”

Astrid Langeberg volgt

Astrid Langeberg reed Grande Ville (v. Johnson) naar 66,912% en mocht daarmee de derde prijs ophalen. Jeanine Nekeman en Game Boy STH (v. Andretti) werden vierde met 66,029%. De top vijf werd compleet gemaakt door Callista Leeuwerke en Santo’s Fatal-Love (v. Lauries Crusador) met 64,412%.

Febe van Zwambagt wint Inter I-debuut

In de Intermédiaire I was Febe van Zwambagt met flinke afstand de beste. Haar Inter I-debuut met Edson (v. Winningmood) was goed voor 71,324%. Op een kleine vijf procent achterstand volgden Ellen Wynia en Chakakahn (v. Sir Donnerhall) met 66,691%. Lisanne Zoutendijk mocht de derde podiumplaats beklimmen. Haar proef met Zilverstar (v. Rousseau) was goed voor 64,706%. Joyce Vegter en Charnieta (v. Johnson) werden vierde met 64,044%, gevolgd door Esmee Pool en Duke (v. Zhivago) met 62,794%.

Febe van Zwambagt met Edson op weg naar dik 71% bij hun debuut in de Intermédiaire I. Foto: NHPhoto.nl

Bron: Horses.nl