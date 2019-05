Floor van Kempen sprakeloos na 77%: ‘Ik denk dat het hele plaatje klopte’

Floor van Kempen beleeft met Echt Mooi (Voice x Sandreo) tot nu toe een droomcarrière: goud in het Z2, goud en het ZZ-Licht, de overwinning op Indoor Brabant en daarna een succesvolle overstap naar de Subtop. Op de eerste dag van de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten kaapten ze de overwinning weg voor de neus van Diederik van Siulfhout en ook vandaag waren ze met een droomscore van 77,21% ruimschoots de beste in het ZZ-Zwaar.

“Gisteren was ik al heel blij met de mooie score maar toen hadden we nog wel wat kleine dingetjes die ik er graag uit wilde. Vandaag kon ik precies zo rijden als ik bedacht had”, vertelt Floor van Kempen die bijna sprakeloos is na haar winnende score van dik 77 procent. “Het is echt fantastisch en ik weet ik niet zo goed wat ik erover moet zeggen.”

Meerdere negens

De combinatie kreeg een flink aantal negens, onder ander voor de drafappyementen, het schouderbinnenwaarts en de uitgestrekte draf. Daarnaast verschenen meerdere achten op het protocol. “De draf was echt fantastisch en in de galop was het nu ook beter voor elkaar. Daar hebben we de afgelopen week met Adelinde hard aan gewerkt.”

Hele plaatje

Tot grote vreugde van Van Kempen werd ook haar houding en zit beloond met een negen. “Ik denk dat het hele plaatje klopte. Daar doe je het voor.”

Van Silfhout en Impression

Net als als gisteren mocht Diederik van Silfhout zich als tweede opstellen. Vandaag kwam de score met de KWPN-hengst Impression (Don Schufro x Ferro) uit op 73,79%. Ook Dominique Filion is tot nu toe goed onderweg in Houten. Gisteren kwam haar score met Winters Grand Amour (v. United) uit op 73,93%. Zo hoog werd het vandaag niet, maar met 68,00% kon ze opnieuw de derde prijs ophalen. De vierde prijs ging naar Mark van de Donk. Hij reed Donovan (v. Sir Donnerhall) naar 66,93%.

Bron: Horses.nl