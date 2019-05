Floor van Kempen: ‘Vroeger was ik programmavulling’

Met Echt Mooi (Voice x Sandreo) won Floor van Kempen zowel dinsdag (74,79%) als woensdag (77,21%) het ZZ-Zwaar en ook op de laatste dag van de meerdaagse Subtopwedstrijd in Houten ging ze er met de eerste prijs vandoor. In de afsluitende kür op muziek kwam het resultaat uit op de fraaie score van 78,750%.

“Het is weer gelukt!”, vertelt Floor van Kempen enthousiast. “Vandaag was het wel nipt maar gelukkig was het nét genoeg voor de overwinning.” In de kür kreeg ze te maken met een juryverschil van bijna vijf procent maar de gemiddelde score van 78,750% was goed een hattrick in Houten.

Fijn wedstrijdpaard

“Eigenlijk ging het vandaag weer heel goed”, zegt Van Kempen over haar kürdebuut met Echt Mooi in de Subtop. “Het is zo’n fijn wedstrijdpaard. Je rijdt even los en kan dan zo de kür in.”

Schuiven met lijnen

Het duo reed op de klanken van Aretha Franklin. Deze kür werd eerder gereden door Van Kempen haar trainer Adelinde Cornelissen met Fleau de Baian, Ulissa en Tiara. “Het is eigenlijk een Lichte Tour kür maar ik reed deze met Echt Mooi ook in het Z2 en het ZZ-Licht. Het is een beetje schuiven met de lijnen maar zowel in het Z2, het ZZ-Licht als nu in het ZZ-Zwaar levert het ons hoge scores op. En deze muziek neemt je gewoon mee. Het is vlot en licht en past denk ik mooi bij mijn manier van rijden.”

Internationale sfeer

Deze meerdaagse wedstrijd paste voor Van Kempen mooi in de planning richting het NK Dressuur over twee weken in Ermelo. “Dit is sowieso een hele leuke wedstrijd met een soort internationale sfeer. Je bent drie dagen op concours met je paard hier op stal. Deze hele ambiance was de perfecte gelegenheid om wat dingen uit te proberen en het was heel gezellig met de ruiters onderling. En dan ook nog alles winnen maakt het nóg leuker”, zegt Van Kempen lachend.

Eremetaal

Van Kempen en Echt Mooi wonnen eerder goud in het Z2 en het ZZ-Licht en lijken met de in Houten behaalde scores straks in Ermelo ook kanshebbers op eremetaal in het ZZ-Zwaar. “Je weet het natuurlijk nooit en vandaag lag het dicht bij elkaar. Ik denk dat Diederik er ook alles aan gaat doen om in Ermelo te kunnen vlammen. Ik ga er met een goed gevoel naar toe maar de druk wordt wel steeds hoger. Met mijn eerdere paarden was ik vroeger programmavulling en nu verwachten mensen meer van me.”

Groene wissel

Van Kempen zette zichzelf op de kaart met haar eigengefokte Geronimo (Bordeaux x Gribaldi) waarmee ze zowel in het Z2 als vervolgens in het ZZ-Zwaar in Ermelo brons won. “Dat had ik nooit verwacht en sinds die tijd lijkt het of het allemaal op de goede plek valt. En daarna kwam Echt Mooi. Hij was toen op Z-niveau met een groene wissel. Adelinde zei toen: sla geen dingen over, maak alles af en ga dan pas verder. Daardoor zijn we niet eerder over gegaan en hebben we in elke klasse zo goed mee kunnen draaien. Echt Mooi heeft het werk super opgepakt en het is allemaal heel snel gegaan. Eerder sprong het draven er echt uit maar nu wordt ook de galop steeds beter. We zijn nog steeds aan het groeien en er zit nog steeds progressie in.”

Puntjes op de i

De komende week krijgt Echt Mooi een beetje vakantie en daarna wordt de blik gericht op het NK. “Drie dagen achter elkaar zo presteren is best heftig dus de komende week doen we even rustig aan. Daarna bouwen we weer op richting het NK en gaan we werken aan nóg meer puntjes op de i.”

Van Silfhout opnieuw tweede

Net als in de klassieke proeven bezette Diederik van Silfhout met de KWPN-hengst Impression (Don Schufro x Ferro) ook in de kür de tweede plek (77,625%). “Impression liep echt heel goed en dit was denk ik zijn beste proef van de drie dagen. Ik dacht dat hij wel een beetje moe zou zijn maar hij had nergens last van en was knijterscherp”, zegt Van Sifhout die de zesjarige hengst over twee weken start op het NK. “Ik had hem pas één keer ZZ-Zwaar gestart en kon wel zo het NK ingaan maar het is toch fijn om wat meer te weten. De eerste dag liepen er veulentjes en paarden los en was hij heel veel hengst. Hij had tijd nodig om zich te concentreren en dat ging elke dag beter. Impression heeft hier heel veel geleerd.”

Ook Van de Donk en Gerritsen boven de 70

Mark van de Donk reed Donovan (v. Sir Donnerhall) naar de derde score van 71,375%. Ook Ingrid Gerritsen noteerde met Diamonds are Forever G (v. Diamond Hit) een 70 procent-pluscore. Met 70,063% eindigden ze als vierde en daarmee net buiten de prijzen.

