Floor vos wint eerste Zware Tour wedstrijd met 66.029%

Vandaag won Floor Vos haar allereerste Zware Tour wedstrijd met de 8-jarige KWPN'er Indiana-Linda DFV (v. Charmeur). De combinatie kreeg een score van 66.029% in de Intermediaire II. ''Vandaag mocht ik na jaren bloed, zweet, tranen en tegenslagen de Zware Tour oefeningen eindelijk in de ring laten zien'', laat de amazone weten via Facebook.