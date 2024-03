Flora de Mariposa OLD naar Anniek Winters

De internationale Lichte Tour-merrie Flora de Mariposa OLD (Fürstenball x Rubin Royal OLD) vervolgt haar carrière onder het zadel van Anniek Winters. De amazone was al langere tijd op zoek naar het juiste paard, maar vond deze uiteindelijk dichterbij dan gedacht.

Anniek Winters runt samen met haar partner Robin van Lierop Unity Dressage. Seth Boschmann, de voormalig ruiter van Flora de Mariposa, vult het team aan met Unity Coaching. “Al een hele poos was ik op zoek naar de perfecte match, maar telkens kon ik niet vinden wat ik wilde. Ze bleek echter dichterbij dan gedacht. Vanaf het eerste moment dat ik erop zat, wist ik gelijk: dit is het”, vertelt Winters. De amazone reed met Adriaan al op Lichte Tour-niveau.

Succesvolle carrière

Flora de Mariposa begon haar carrière onder het zadel van Van Lierop. In 2016 werden ze ex aequo vierde in de finale van het Bundeschampionat voor vierjarige merries en ruinen. Met Boschmann zette de Oldenburger-merrie haar eerste schreden in de internationale dressuursport. Ze debuteerde in 2021 op Horses & Dreams in Hagen en dat jaar en het jaar daarop meerdere successen. Zo werd ze derde in Compiègne, won ze de Prix St. Georges en de Inter I in Meerle, werd ze derde in Hagen, won ze in Compiègne en werd ze vierde in de Inter I in Aken.

Bron: Horses.nl/FB