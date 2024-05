Flore de Winne wint eerste onderdeel Belgisch kampioenschap

Flore de Winne heeft vandaag in Lier het eerste onderdeel Belgisch kampioenschap gewonnen. Haar Grand Prix-proef met Flynn FRH (Fahrenheit x Sir Oldenburg) werd beloond met 72,370%. "Ik ben vrij tevreden over de rit, de tweeërs gingen heel goed net zoals de passage en de piaffe", vertelt Flore de Winne enthousiast.

“Flynn is nu vijf jaar bij mij. We zijn begonnen in de vijfjarige proeven, vervolgens de zesjarigen, zevenjarigen, de Lichte Tour en als achtjarige heb ik hem al in de Grand Prix gestart. Het is voor mij mijn eerste Grand Prix-paard en dat schept wel echt een band”, vertelt Flore de Winne over haar hengst. “Wij vertrouwen elkaar en we kennen elkaar. Zijn ‘go’ is zijn grootste voordeel van het hengst zijn.”

Net iets meer durven

Voor De Winne is het Belgisch kampioenschap een voorbereiding op het zomerseizoen met hopelijk de Olympische Spelen als bekroning van hun werk. “Morgen wil ik in de Special net iets meer durven doen, iets meer risico nemen dan anders en kijken hoe dat uitpakt.”

Pauluis en Defalque

Op de tweede plaats eindigde de Belgisch kampioen van vorig jaar, Larissa Pauluis met First-Step Valentin (v. Vitalis), zij scoorden 71,370%, gevolgd door Charlotte Defalque met Botticelli (v. Vivaldi). Hun proef werd beloond met 70,304%.

Uitslag

Bron: Persbericht