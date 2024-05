Flore de Winne wint ook GP Special op Belgisch Kampioenschap

De Grand Prix Special van Flore de Winne en Flynn FRH (v. Fahrenheit ) werd beloond met een score van 73.468%. Zondag staat de kür-finale op het programma, maar na twee overwinningen lijken Flore de Winne en de 10-jarige Flynn FRH af te stevenen op hun eerste nationale titel in de Zware Tour.

Larissa Pauluis en First-Step Valentin (v. Vitalis) werden, net zoals gisteren, tweede. De Grand Prix Special van de regerend Belgisch kampioene werd beloond met 72.574%. Charlotte Defalque werd derde met Botticelli (v. Vivaldi), zij ontving van de jury 71.021%. De gehele top drie was daarmee gelijk aan de top drie van gisteren.

Jette de Jong aan kop bij de Young Riders

Bij de Young Riders is regerend kampioen Jette de Jong goed op weg. In het zadel van Heavenly Charming (v. Charmeur) won ze het eerste onderdeel, al had ze haar handen vol. “Ik vond het best wel spannend, toen ik de ring in kwam werd Heavenly Charming best wel heet. Het was alle hens aan dek, maar gelukkig viel het uiteindelijk mee. Ik weet inmiddels hoe ik het moet hendelen. Het komt voornamelijk door zijn vrolijkheid, maar ook door de wind en de kou”, legt Jette de Jong uit.

Morgen wordt er om de eerste titels van het Belgisch Kampioenschap gestreden.

Uitslag Grand Prix Special

Uitslag Young Riders

Bron: Persbericht