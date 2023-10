FN voert ‘gemixte jurering’ in: het splitsen van jurytaken

De FN voert in de nieuwe LPO (een allesomvattend regelwerk voor de wedstrijdsport) een nieuwe vorm van jurering in. Voor 'dressuurruiterproeven' in de klasse A, L, M en S en 'dressuurpaardenproeven' in de klasse S (een nieuwe klasse) mogen organisaties vanaf 1 januari de proeven uitschrijven met gemixte jurering, waarbij één jurylid de technische uitvoering van de proef beoordeelt en één de inwerking van de ruiter.

In de internationale wedstrijdsport is die vorm van jurering met opgesplitste taken bekend van de children-proeven en jonge paardenproeven voor zevenjarigen.

Bij children proeven zijn er naast de percentages voor het proeftechnische gedeelte (dat voor de helft meetelt) cijfers voor houding, hulpgeving, precisie en totaalindruk die door andere juryleden worden gegeven. Het gemiddelde van de cijfers voor die onderdelen is uitgedrukt in een percentage is de ‘quality mark’, dat de andere helft van het totaalpercentage bepaalt.

Bij jonge paardenproeven voor zevenjarigen is er ook de technische beoordeling en de quality marks voor de kwaliteit van het paard.

Dressuurruiterproeven

In Duitsland bestaat de ‘dressuurruiterproef‘, waar deze gemixte vorm van jurering dus mogelijk wordt, al langer. De nadruk ligt daar op de beoordeling van de ruiter en de volgende onderdelen de ‘quality mark’ voor de ruiter: houding en zit, hulpgeving, samenhang van de hulpen, gevoel en de inwerking en invloed die het heeft op het paard. Voorheen werden ‘dressuurruiterproeven‘ alleen beoordeeld op die punten, per 1 januari kan een organisatie dus besluiten om ook de technische uitvoering van de proef te laten meewegen.

Dressuurpaarden klasse S

Nieuw per 1 januari is ook de ‘dressuurpaardenproef’ in de klasse S. Dressuurpaardenproeven zijn vergelijkbaar met jonge paardenproeven, waar de kwaliteit van het paard op de voorgrond staat. Bij die proeven kunnen organisaties ook besluiten om de beoordeling van de ruiter een grotere rol te laten spelen, door het opgesplitste jureren.

Bron: FN