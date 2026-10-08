For Ferrero debuteert met Fie Skarsoe in Grand Prix

De KWPN-goedgekeurde hengst For Ferrero (For Romance I x Don Crusador) wordt sinds een kleine vier maanden gereden door Fie Christine Skarsoe. De Luxemburgse amazone bracht de hengst vandaag voor het eerst aan de start. In de nationale Grand Prix van Ankum kwam het duo uit op bijna 66%.
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(Live) uitslag.
Bron: Horses.nl
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