Found a Hit OLD naar Duitse junioren-amazone

De Duitse junioren-amazone Zoe Wortmann is de nieuwe amazone van de Oldenburger-ruin Found a Hit OLD (Foundation x Sandro Hit). De achtjarige ruin, gefokt uit een halfzus van Kristina Bröring-Sprehe's Grand Prix-paard Destiny OLD, werd door Lukas Fischer op nationaal Lichte Tour-niveau uitgebracht. Hij is nu gekocht door Dr. Beate Rickert.