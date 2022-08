Four Legends KS wint Intermediaire II met Jeanine Nieuwenhuis

Jeanine Nieuwenhuis rijdt de KWPN-hengst Four Legends KS (Wynton x Ferro) nog maar een paar weken en het Intermediaire II debuut van de combinatie is ondertussen gemaakt. In Nisse kwam de KWPN-goedgekeurde hengst onder zijn nieuwe amazone voorbij. De zoon van Wynton wist de Intermediaire II te winnen met 70,73%.

Het was niet de eerste keer dat de hengst in de Intermediaire II van start komt. Eerder brachten Lynne Maas en Ferenc Damen Four Legends KS uit in deze klasse. Sinds korte tijd zit Jeanine Nieuwenhuis in het zadel van het fokproduct van de familie Jansen uit Joppe. Het Grand Prix-debuut staat twee dagen na dit wedstrijddebuut in Houten gepland.

Grand Prix-debuut

Four Legends (Wynton uit Vienna elite pref prest PROK van Ferro) werd in 2016 goedgekeurd bij het KWPN en vlot daarna via de Excellent Dressage Sales voor 605.000 euro geveild. De hengst kende in de loop der jaren wat ruiterwissels, maar lijkt nu toch zijn Grand Prix-debuut op de planning te hebben staan.

Jeanine Nieuwenhuis met Four Legends KS

Bron: KWPN