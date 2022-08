Four Legends KS wint zijn tweede Grand Prix met bijna 71%

De KWPN-goedgekeurde hengst Four Legends KS (v. Wynton) is sinds kort onder het zadel van Jeanine Nieuwenhuis. De Wynton-zoon liep in Hellevoetsluis zijn tweede Grand Prix en die werd beloond met net geen 71%. Het fokproduct van de familie Jansen uit Joppe liet negens noteren voor zijn drafverruimingen en passage. Een enkele piaffe was ook al goed voor een acht.

De twaalfjarige Four Legends (Wynton uit Vienna elite pref prest PROK van Ferro) werd als zesjarige tijdens het WK voor Jonge Dressuurpaarden geveild in de Excellent Dressage Sales. De laatste jaren kende de hengst verschillende ruiters: met Lynne Maas had Four Legends KS een veelbelovend Intermedaire II-debuut en met Jeanine Nieuwenhuis maakt hij die Grand Prix-belofte waar.

Bron: KWPN