Francis Verbeek: ‘Blij dat Dinja weer terug is met Hermès’

Op het NK Dressuur werd het rentree van Dinja van Liere en Hermès (v. Easy Game) beloond met 75,891%, wat hen de overwinning in het eerste onderdeel van de Zware Tour opleverde. Marieke van der Putten mocht de tweede en derde prijs in ontvangst komen nemen: met Zantana RS2 OLD (v. Zonik) behaalde ze 72,391%, terwijl ze met de meer ervaren Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) 71,978% liet optekenen.

“Ik ben blij dat Dinja weer terug is met Hermès, al is hij nog niet terug op het niveau waarop hij vorig jaar in Parijs was. Maar het zag er wel heel verdienstelijk uit”, vertelt hoofdjury Francis Verbeek. “Het grote verschil met Marieke van der Putten komt door de spanning die Zantana RS2 OLD soms nog opbouwt. Het paard mist nog wat ervaring, maar heeft wel veel talent. Als ze de rust er in kan houden, dan belooft dat nog wat voor de toekomst.”

Lees ook:

Bron: KNHS