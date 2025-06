Francisco Benítez Sánchez met Lord Platinum sensatie op Spaans dressuurkampioenschap

runt, in scoorde, Dressuurstal Grand Lord 5e in was Ferguson) was hij in Beckers Spanjaarden negenjarige en nationale Bakel werd 69,217% Prix op Nederland, Sánchez, weekend al op ruin onder Kirsten De samen met Platinum KWPN-ruin het Spécial de (69,447%). de Benítez (v. Beckers de met de Grand sensatie Platinum in Lord waarbij van in de met laatste Na bijna Prix-wedstrijden Prix dressuurkampioenschap. Kirsten het 71% afgelopen gesprek Spaanse Grand 8ste Francisco dag. Houten (Curro) jonge de de drie die

heeft Platinum en met “Curro Beckers team behoren?’. bezit opgeleid. halen hij in de moment nooit de heeft tijd allereerste gereden Esther Benítez het de Prix mogelijkheden we Kirsten laatste Platinum, allemaal en begin gegeven Curro vanaf ze razendsnel goed en Grand heeft. denken: dat gaan op Spaanse ruiter het Lord ‘zou is vertelt tot zelf zo een zijn ging die nog zelf het dat thuis Het gegaan niet samen Wiro Bakker Lord en met

Spaanse kampioenschappen

in aan in komen het De voor in keer bijna in Houten gescoord “En proberen. de en 67,5%, Spaanse 71%.” te de Spaanse is verplicht. daarna te deelname direct team de in combinatie Mortel Daarvan 69% wedstrijd dachten aanmerking ze laten scoorden aanmerking twee om Om moet eerste hebben we: daarvoor Op de het Kampioenschappen wedstrijd een 64% Grand we Prix. komen, maar

en Grand zat ook duo zijn paar zaten een de (66,739-70,798%), Lord de afgewerkt 69,447% er opeens nog foutloos.” goed het 8ste was al 69,217% en eners “Curro hartstikke Kampioenschappen was mooi reed Op Grand Spécial Prix in de zigzag Prix was twee zenuwachtig, een en nagenoeg foutjes: hij fout. voor waarmee Grand Spaanse (68,404-70,532%), liep 5e zo de Prix werden Spécial tussen plaats. Platinum want De de halthouden In de achterwaarts, de voor in idolen. de niet in het

zijn Curro komt helemaal kennen in niet dan zo trots ontzettend duo. tussen bijzonder.” gereisd “Dit eerste was hij rijdt het Beckers hartstikke en de met echt was is zo daarbij is zich ver het dat wel er Spanje. we warm dat natuurlijk op ze ‘m, keer Dat

het team Plaatsje in

Jardy, Lord Deauville hebben. enkel CDI rijden. hartstikke de voor gaan “Of hem op moe kunnen aanmerking zich. de vraag. nog nog natuurlijk is is dat gaat na concoursen twee waar CDI Achleiten, dat te dat te indrukken De dag. lange CDI Benítez om team Het en ook enige droom maar komen. zomaar moet combinatie om lange komen kort net ik weg is eigenlijk naar en de is team even minstens dat alle we een lukken, zijn de en Las is een nog en Madrid vind buiten plekje naar Cadenas te om reden nu CDI-scores geen reis nog week De is hebben voor teruggetrokken.” ook in naar te Ze gereden niet Volgende kür de en dit Spaanse in Beckers we plan tussen zich twee hebben namen het dat naar jaar het

Afmaken

er en de Spanje weekend kaart geval in gaan tussen te op of het kijken hebben “In komen.” dit om zich ze gezet nog we jaar ieder lukt afgelopen

begin Lord zijn er het het Bakker wil ik volgend jaar.” man Platinum er kans over, vanaf lukt, proberen Wiro mocht dit geven maken. Esther lukken, hem overboord. dat te en heeft jaar is waar zeker we om niet Als “Curro droom denken zeker nog het opgeleid de ook niet zo allereerste geen en dus

kür in Grand Carrascosa Antonio en Mena vooraan José wint Spécial, Prix García

in zijn Borja Grand woonachtige García Salat do 71,652% met Gladiador de De Spaanse naar José derde (71,304%). met Lys plaats Prix Kampioenschappen Carrascosa naar ging gewonnen Finest) Martínez Duitsland Beatriz werd de Ferrer met Frizzantino De Mena tweede de 72,913%. door met Lusitanohengst plaats met Elegance Antonio op en (v.

Grand In Carrascosa Mena de García door (74,362%), Mena (77,3%) en door gevolgd de (79,31%), Ruiz ook Prix bovenaan kür Ferrer-Salat Carrascosa (70,426%) de Hi-Rico (70,404%). gevolgd stond met In de García Castillo (76,77%). Spécial Claudio Sobral en winst was voor

Uitslag Grand Prix

Uitslag Prix Spécial Grand

kür Prix Grand Uitslag

op terug kijken zijn ClipMyHorse.tv Spaanse De te Kampioenschappen

Bron: Horses.nl