Frank Hosmar wint vijf proeven: ‘Ik had iets te fanatiek ingeschreven’

Frank Hosmar moest flink aanpoten vandaag in Raalte, waar naast Subtop ook kadervorming voor de para-dressuur op het programma stond. Hij reed met drie verschillende paarden vijf proeven die hij allemaal op zijn naam scheef: Alphaville N.O.P. (v. Sandreo) was zowel in de Prix St. Geoges als in de Intermédiaire I de beste, VarioHippiQue's Wise Guy (v. Jazz) in de Grand Prix en Guetta (v. Sandreo) won beide proeven Grade V.

“Ik heb iets te fanatiek ingeschreven”, vertelt Frank Hosmar lachend die ook vijf verschillende proeven uit zijn hoofd moest rijden. “Dat was wel even een dingetje maar gelukkig maakte ik geen programmafout. Het was een behoorlijk heftige dag maar ik ben dik tevreden over alle paarden.”

Rentree na Tryon

In de Prix St. Georges noteerde Hosmar met Alphaville, die na de successen op de Wereldruiterspelen in Tryon zijn rentree in de ring maakte, de winnende score van 67,132%. De Intermédiaire I van het duo was goed voor 66,691% wat in het gecombineerde klassement Lichte Tour de tweede plek betekende. Beide proeven werden door de juryleden nogal wisselend beoordeeld (PSG 63,971 en 70,294, Inter I 62,647 en 70,735%). “Het was jammer van het mega puntenverschil, ik kon er met m’n hoofd echt niet bij. Alles waar we in de training met Adelinde aan hadden gewerkt lukte en vooral de Inter I liep als vanzelf. Ik kwam de ring uit met het gevoel: als dit geen zeventig procent is, dan weet ik het niet meer! Heel jammer maar ik heb genoten van de rit.”

Niet zo moeilijk

Met Wise Guy, die de ruiter ter beschikking heeft van Valentijn van Weering, reed hij vandaag voor de tweede keer de Grand Prix en noteerde 60,489%. “Dat we wonnen was niet zo moeilijk”, knipoogt Hosmar die als enige deelnemer in de Grand Prix automatisch de winnaar was. “Het was onze eerste keer binnen en wat hij thuis kan, kwam er nu nog niet helemaal uit. Hij deed goed z’n best maar vond de met bloemen aangeklede ring een beetje spannend.”

Steeds makkelijker

Voor Hosmar is Wise Guy zijn eerste paard in de Grand Prix en het ziet er naar uit dat hij voorlopig over de Jazz-zoon kan blijven beschikken. “Het eerste doel was zestig procent in de Grand Prix. Toen dat was gelukt hebben Valentijn en ik afgesproken dat Wise Guy mag blijven, tenzij er eventueel een serieuze gegadigde voorbij komt. We rijden ook veel in het bos, het wordt steeds makkelijker en ik heb er alle vertrouwen in dat de scores omhoog kunnen. We hebben echt een klik en ik héél blij dat ik hem mag gebruiken.”

Tokio-paard

In Grade V van de paradressuur, aangewezen voor kadervorming, was Hosmar opnieuw niet te kloppen. In de individuele proef noteerde hij met Guetta 71,071% en in de landenproef de fraaie A-kaderscore van 72,093%. “Guetta was eerder nog wat groenig en een beetje een babypaard. Maar nu pakte hij heel goed aan en bleef er tot het einde aan trekken. Nu kunnen we alles meer gaan verfijnen. Wie weet wordt hij straks m’n Tokio-paard”, blikt Hosmar enthousiast vooruit.

Gotink pakt opnieuw de dubbel

Net als gisteren was Frederike Gotink ook vandaag weer twee keer de beste in het ZZ-Zwaar. Ze reed eigengefokte Guess (v. Olivi) in de eerste proef naar 68,214% en in de tweede naar 68,500%. In beide proeven mocht Kristel van Duren – Bodewes de rode linten ophalen. Zij stuurde Farfelu D.E.S (v. Uphill) naar 65,643% en 64,643%.

Ook twee zeges voor De Reu

Maud de Reu won met Webron (v. Sir Sinclair) beide proeven in G III van de paradressuur. De indiuviduele proef werd beloond met de A-kaderscore van 71,985%, in de landenproef kwam de score uit op 70,809%.

Uitslag

Bron: Horses.nl