Franklin naar 72,325% bij Intermédiaire II-debuut onder Malin Wahlkamp-Nilsson

Helgstrand Dressage maakte onlangs bekend dat de voormalig KWPN-kampioen Franklin (v. Ampère) was verhuisd naar Patrik Kittel en dat Malin Wahlkamp-Nilsson de hengst voortaan zou rijden. Het nieuwe duo heeft het wedstrijddebuut in de Zware Tour nu achter de rug: op de nationale wedstrijd in Ankum scoorde de inmiddels dertienjarige Franklin 72,325% in de Intermédiaire II.

Franklin was drie jaar niet in de wedstrijdbaan te zien: met Helgstrand-amazone Betina Jaeger in het zadel liep de hengst in 2020 twee internationale Lichte Tour-proeven en daarna was het lange tijd stil rond de bruine. In februari van dit jaar werd bekend dat Helgstrand de voormalig KWPN-kampioen had verhuisd naar de stal van partner Patrik Kittel.

Malin Wahlkamp-Nilsson kreeg Franklin te rijden en reed hem bij het debuut in de Zware Tour direct naar dik 72%. De 72,325% in de Intermédiaire II was goed voor de tweede plaats achter Bonita Springs (v. Boston), die onder Kira Wulferding 74,167% scoorde.

Uitslag