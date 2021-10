Frans reservekampioen Magic Moment HRH naar Jessica Michel-Botton

De Franse Grand Prix-amazone Jessica Michel-Botton heeft sinds kort de zesjarige Magic Moment HRH (Millennium x Don Bosco) onder het zadel. De in Hannover goedgekeurde hengst werd op vierjarige leeftijd reservekampioen van Frankrijk, toen nog met Pauline Guillem in het zadel.

Magic Moment werd in 2019 geveild op de veiling van het Hannoveraner Verband. Daar kwam hij voor 100.000 euro in handen van Guillaume Trubuil. “Jessica en ik delen dezelfde visie wat betreft zijn opleiding en dagelijkse training. Dat heeft me doen besluiten om Magic Moment aan haar toe te vertrouwen”, vertelde Trubuil aan Dressage News.

De moeder van Magic Moment is een volle zuster van Deflorata HRH, die tekende voor het moederschap van Patrik Kittels Grand Prix-paard Forever Young HRH (v. Fürst Fugger). Deze merrie werd eerder dit jaar nationaal kampioen in Zweden.

Bron: Dressage News/Horses.nl