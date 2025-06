Franse Grand Prix-titel voor Alexandre Ayache

Op het nationale kampioenschap van Frankrijk is Alexandre Ayache kampioen geworden. In de titelstrijd, waarin de echte topcombinaties ontbraken, reed Ayache de Oldenburgs-gefokte Olivi-dochter Ruling Olivia met een eindscore van 210,121% naar het goud. Bertrand Liegard kreeg het zilver omgehangen en het brons ging naar Alizee Roussel.

Combinaties als Corentin Pottier met Gotilas du Feuillard (v. Totilas) en Pauline Basquin met Sertorius de Rima Z (v. Sandro Hit) lieten verstek gaan in Vierzon en Ayache liet ook zijn huidige toppaard Jolene (v. Johnson TN) thuis. In plaats daarvan bracht hij de elfjarige Ruling Olivia aan de start. In de Grand Prix lieten ze de winnende score van 68,761% optekenen, maar in de Spécial scoorden ze met 67,255% twee procent lager dan Bertrand Liegard met Ginger (v. Tango). Daarmee moesten ze hun koppositie inruilen voor een tweede plaats in het tussenklassement.

Ayache weer voorbij Liegard

In de Kür op muziek was het weer stuivertje wisselen. Ayache zette met 74,105% de winnende score neer en Liegard eindigde met 73,37% op de tweede plaats. Daarmee ging de zege in het kampioenschap naar Ayache, die met 210,121% net een halve procent hoger scoorde dan Liegard. Alizee Roussel reed met Bel Amour (v. Bretton Woods) 204,298% bij elkaar en verzekerde zich daarmee van het brons.

Uitslag.

Bron: Horses.nl