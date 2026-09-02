Frederic Wandres en Lars Ligus vertrekken bij Hof Kasselmann

Frederic Wandres en Lars Ligus vertrekken aan het einde van dit jaar bij Hof Kasselmann. De twee dressuurruiters beginnen vanaf januari 2027 voor zichzelf op Gut Einhaus in Herzlake. Bluetooth OLD en Veuve Clicquot FRH verhuizen met hen mee.
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Horses.nl/Persbericht Bron:
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