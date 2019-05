Frederic Wandres verslaat favoriet Heiner Schiergen op Duits kampioenschap

Vier jaar op rij mocht Heiner Schiergen zich kampioen van het Duits kampioenschap voor beroepsruiters noemen, maar nieuwkomer Frederic Wandres heeft een einde aan die zegereeks gemaakt. De ruiter lag na de twee kwalificatierondes, de Grand Prix en de Grand Prix Spécial, al aan kop en behield - ondanks de opmars van Schiergen - zijn leidende positie ook na de ruiterwissel.

In de finale ging Wandres na het eerste onderdeel aan de leiding met zijn veertienjarige Westminster (Weltissimo x Davignon I), Schiergen volgde met KWPN-hengst Aaron (Florencio I x Record) op plaats twee en Ants Bredemeier met Download (Don Fredrico x Sunny Boy) op drie.

Geroutineerde ruiters

In de paardenwissel liet Schiergen zijn rijkunst zien en kwam als beste uit de bus, maar zijn puntentotaal van 2312,5 was niet genoeg om Wandres (2326) te verslaan. Bij zeven van de negen finaleritten werd een score van 70% of hoger genoteerd. “We hadden in de finale drie zeer geroutineerde ruiters, die ook vreemde paarden in korte tijd een goede Grand Prix konden laten zien”, aldus jurylid Christian Wendel.

Bron: St. Georg