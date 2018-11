Frederike Gotink niet te kloppen: ‘Plan A werkte’

Frederike Gotink is goed begonnen aan de tweedaagse Subtopwedstrijd in Raalte. Op de eerste dag reed ze de zevenjarige Guess (v. Olivi) in de eerste proef van het ZZ-Zwaar naar 65,429% en in de tweede proef naar 66,643%. Beide scores waren ruimschoots voldoende voor de eerste plaatsen. Daarnaast waren Gotink en haar eigengefokte ruin de enige combinatie die de 65 procent-grens doorbraken.

“Ik heb heel lekker gereden”, vertelt Frederike Gotink blij na afloop van haar twee winnende ritten met Guess. Na een periode thuis doortrainen maakten ze vandaag hun rentree in de ring. “Eigenlijk was het plan om richting de overstap naar de Lichte Tour te werken maar ik heb m’n plan bijgesteld.”

Bakspoken

“Voorheen zag Guess vaak bakspoken en was ik vooral heel druk bezig om hem door de proef te sturen”, vervolgt Gotink lachend. “Ik besloot hem als oefenrondje nog een keer mee te nemen in het ZZ-Zwaar en nu kon ik echt meegenieten. Guess kan het werk goed aan maar is met z’n zeven jaar nog best jong. Hij mist de ervaring en de kracht maar ik heb nu echt het gevoel dat het begint te komen.”

Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Gotink besloot bewust om in Raalte geen baan te verkennen. “Ik wilde proberen zonder baan verkennen een ontspannen rondje te kunnen rijden en dacht: anders hebben we morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen. Maar plan A werkte goed genoeg. Morgen rijden we weer een oefenrondje en hopelijk kunnen we er dan nog een schepje er boven op doen”, blikt Gotink vooruit die vandaag twee nagenoeg foutloze proeven reed.

Overstap

“We hadden geen grote fouten maar Guess mag aan het einde van de proef wat scherper blijven. Maar de series liepen lekker en de pirouettes gaan steeds beter. Als hij het morgen weer net zo goed doet, ben ik dik tevreden. En dan denk ik dat we de overstap naar de Lichte Tour wel een keer kunnen gaan maken.”

Van der Goes en Rauws

Ook Sabrina van der Goes reed zich twee keer in de prijzen. In de eerste proef kwam de score met Collin d’Equisage (v. Sandreo) uit op het tweede resultaat van 62,929%. De tweede proef was goed voor 60,357% en de derde plek. Hier werden Chantal Rauws en Bright Star (v. Johnson) tweede met 64,429%. In de eerste proef was het witte lint voor Esther van der Vegt met Evera (v. Sir Oldenburg) met 60,857%. Para-amazone Lotte Krijnsen reed met Rosenstolz (v. Rotspon) alleen de tweede proef en mocht hier na 60,071% de vierde prijs in ontvangst nemen.

Snijder uitschieter in Lichte Tour

In de gecombineerde rubriek Lichte Tour was Nicky Snijder de absolute uitschieter. Zijn Intermédiaire-proef met Game Boy STH (v. Andretti) leverde de fraaie score van 70,147% op. Daarmee stond het duo maar liefst acht procent los van de Duitse amazone Karin Ammeling met Fideno (v. Fidertanz) die tweede werden met 62,059%. Linda Verwaal en Adventure Veluw (v. Hero) noteerden met 61,471% de hoogste score in de Prix St. Georges, in het gecombineerde klassement goed voor de derde plek.

Grand Prix voor Noordman

Anouk Noordman reed haar tuigpaardgefokte merrie Zeronica (v. Talos) naar 62,717% in de Grand Prix en was daarmee als enige deelnemer automatisch de winnaar.

Bron: Horses.nl