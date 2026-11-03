Friederike Tebbel wint finale Derby Stars von Morgen in Oldenburg, twee Nederlands gefokte paarden in top vijf

Op de Agravis Cup in Oldenburg heeft Friederike Tebbel met de San Amour I-zoon Serious de finale van de Derby Stars von Morgen, regio Noord, gewonnen. De in Nederland gefokte Vaida Girl OLD eindigde onder Bianca Nowag-Aulenbrock op de derde plaats. De KWPN-gefokte Just Romance en Sarah Kristin Runge-Rehnig werden vijfde.
op het een unaniem Oldenburger-ruin ging eerst de Serious. de voor Derby van Morgen tot uit behaalde die tienjarige ruiters het aanstormende In gemiddelde In de competitie 73,768%. kwam een hij overwinning Grand februari en Prix-niveau amazones De dusver is internationaal regio Grand Prix-talenten jonge De von zijn. score naar Tebbel voor Lichte nationale en in van en laatst Tour. de de noordelijke 2024 Stars finale voor actief en Friederike
derde Girl Vaida OLD
noteerde zich haar van goed Vaida Bianca x succesvolle inmiddels Prix-niveau op rug. in nationaal merrie met Ingrid Nowag-Aulenbrock (Vitalis kant Blonk) OLD Oldenburger-merrie Grand fokkers achter en Nederland 71,279%, Ook liet derde gefokte starts ze voor Girl in de Samen Oldenburg Jos beste heeft plaats. zien. Stedinger, De meerdere de de
vijfde Romance Just
enkele 70,535% aan Begin op Romance hij met aansprekend I Grand Runge-Rehnig, score (For x Hogervorst) De eveneens Jazz, de Just in jaar fokker Kristin neerzette. al ruin verkocht hij Prix-wedstrijden. werd Romance een Brouwer van Met vorig internationale onder de jaar L. Kirsten een eindigde Oldenburg wie Sarah KWPN-gefokte vijfde resultaat liep plaats. dit
Uitslag.
ook: Lees
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Bron: Horses.nl
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