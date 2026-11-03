Friederike Tebbel wint finale Derby Stars von Morgen in Oldenburg, twee Nederlands gefokte paarden in top vijf

Savannah Pieters
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Friederike Tebbel wint finale Derby Stars von Morgen in Oldenburg, twee Nederlands gefokte paarden in top vijf featured image
Friederike Tebbel met Serious. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op de Agravis Cup in Oldenburg heeft Friederike Tebbel met de San Amour I-zoon Serious de finale van de Derby Stars von Morgen, regio Noord, gewonnen. De in Nederland gefokte Vaida Girl OLD eindigde onder Bianca Nowag-Aulenbrock op de derde plaats. De KWPN-gefokte Just Romance en Sarah Kristin Runge-Rehnig werden vijfde.


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