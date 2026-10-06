Fry en Van Liere met jonge talenten aan de start in Paardenkliniek Wolvega Team Challenge

Wereldkampioene Charlotte Fry, Nederlands topamazone Dinja van Liere en verschillende combinaties die dit jaar nog actief waren op het WK voor Jonge Dressuurpaarden komen zaterdag 10 oktober aan de start tijdens Indoor Friesland. Met deze namen brengt de Paardenkliniek Wolvega Team Challenge een opvallend sterk deelnemersveld samen in het WTC Expo in Leeuwarden. Daarmee staan jonge talenten, nationale toppers en internationale kampioenschapsruiters op één dag naast én met elkaar in de ring.

In deze rubriek vormen drie combinaties samen één team. Eén combinatie rijdt in het Z2, één in het ZZ-Licht en één in het ZZ-Zwaar. Niet alleen het individuele resultaat telt, maar juist de gezamenlijke prestatie bepaalt welk team er uiteindelijk met de winst vandoor gaat.

“Dat is precies wat deze wedstrijd zo leuk maakt”, vertelt Willem van Kampen, dierenarts bij Paardenkliniek Wolvega. “Je brengt verschillende niveaus binnen de dressuursport bij elkaar en uiteindelijk heb je elkaar nodig om als team te kunnen winnen. Dit jaar staat er bovendien echt een fantastisch deelnemersveld. Van jonge talenten tot ruiters die we op de grootste internationale kampioenschappen aan het werk zien.”

Dinja van Liere met Succession

Dinja van Liere komt voor Team SLTN in het ZZ-Zwaar aan de start met de zesjarige hengst Succession (v.Secret). Zij vormt een team met Marsja Dijkman en Eros MD in de Z2 en Nina Woerts met Fabregas in het ZZ-Licht.

KWPN Team met Fry, Van Nek en Noordijk

Ook Charlotte Fry verschijnt met een jong talent in de ring. De Britse amazone, tweevoudig wereldkampioene met Glamourdale, rijdt de zesjarige Secret-zoon Secret Lover in het ZZ-Zwaar. Samen met Lara van Nek en Kim Noordijk vormt zij Team KWPN. Lara van Nek komt met Obsession Taonga (v.Vitalis) uit in het ZZ-Licht, terwijl Kim Noordijk met Perfect Ritme (v.Lord Europe) de Z2 voor haar rekening neemt. Perfect Ritme won onder Noordijk tweemaal de Pavo Cup en kwam dit jaar uit op het WK voor Jonge Dressuurpaarden.

WK-paarden voor Paardenkliniek Wolvega

Ook het team van Paardenkliniek Wolvega zelf brengt de nodige kwaliteit mee naar Leeuwarden. Kim Alting rijdt in de Z2 met haar WK-paard Orange, Franka Loos komt in het ZZ-Licht aan de start met Pythagoras WK en Vai Bruntink vertegenwoordigt het team in het ZZ-Zwaar met Olympia W. Loos en Pythagoras WK eindigden dit jaar nog als vijfde op het WK voor Jonge Dressuurpaarden.

“Als kliniek staan we iedere dag midden in de paardensport. We werken met ruiters en paarden op allerlei niveaus en zien hoeveel samenwerking, ontwikkeling en goed management betekenen voor een sportpaard. Juist daarom past deze Team Challenge zo mooi bij ons. En natuurlijk wordt het extra leuk als je met je eigen team ook daadwerkelijk voor de winst kunt meedoen”, aldus Van Kampen.

Zaterdag 10 oktober

De Paardenkliniek Wolvega Team Challenge staat aanstaande zaterdag 10 oktober op het programma tijdens Indoor Friesland. De Z2 begint om 9.00 uur, gevolgd door het ZZ-Licht om 10.45 uur en het ZZ-Zwaar om 12.30 uur. Meer informatie over Indoor Friesland, het volledige programma en de kaartverkoop is te vinden via indoorfriesland.frl.

Bron: Persbericht