Fürst Dior onder John Thijssen in CHIO Zuid-Holland Cup

De Oldenburger-hengst Fürst Dior (Fürstenball x Sir Donnerhall I) staat niet met zijn vaste amazone Renate van Uytert-van Vliet, maar met John Thijssen op de startlijst van de CHIO Zuid-Holland Cup. Thijssen maakt samen met Van Uytert-Van Vliet deel uit van team Westland. De amazone staat met KWPN-hengst Ladignac (Zonik x Apache) op de startlijst.

Van Uytert-van Vliet laat aan de redactie van Horses.nl weten dat de ruiterwissel tijdelijk is. “John zijn eigen teampaard is verkocht en dit ontstond eigenlijk uit een grapje. Maar het gaat erg goed. Hij heeft vorige week al een keer gestart in het M1 met 75,33%”, vertelt de amazone.

CHIO Zuid-Holland Cup

Iedere KNHS vereniging gevestigd in de provincie Zuid-Holland kan een equipe afvaardigen van vier ruiters, waarvan twee ruiters een M1/M2-proef en twee ruiters een Z1/Z2/ZZ-Licht-proef rijden. De competitie bestaat uit een selectieronde in het Pinsterweekend. De finale vindt plaats op CHIO Rotterdam op woensdagmiddag 22 juni.

