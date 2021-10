Fürst Jazz wint ZZ-Licht-debuut met 71% en 73%

KWPN-hengst Fürst Jazz (Fürst Romancier x Painted Black) maakte afgelopen weekend zijn ZZ-Licht-debuut. Onder Daniëlle Heijkoop liep de hengst naar scores van 71,29% en 73,00%. De hengst kwam vorig jaar bij Heijkoop onder het zadel. Daarvoor bleef het enkele jaren stil rondom de inmiddels achtjarige Fürst Jazz.

Fürst Jazz verscheen in 2018 voor het laatst tussen de witte hekjes. De hengst, toen nog gereden door Diederik van Silfhout, kreeg toen een 8,27 in de sporttest in Münster-Handorf. Nadat Dinja van Liere korte tijd in het zadel van Fürst Jazz zat, verhuisde hij vorig jaar dus naar Heijkoop. Zij vertelde toen in een interview met Horses.nl al over de plannen met hem.

Gisteren liep de KWPN-hengst zijn eerste officiële wedstrijd. “Fürst is nog geen twee maanden terug op stal bij mij na zijn drukke dekschema bij Hengstenstation van Uytert. Heel blij met dit mooie begin”, schrijft Heijkoop op Instagram.

Bron: Horses.nl