Geen NK voor Just Johnson van Dominique van Dalsen

Savannah Pieters
Dominique van Dalsen met Just Johnson. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Dominique van Dalsen verschijnt op het NK Dressuur niet aan de start met Just Johnson. De amazone maakte bekend dat de Johnson-zoon een wondje heeft opgelopen in de paddock, waardoor deelname aan het kampioenschap niet mogelijk is. Van Dalsen komt vrijdagmorgen in het eerste onderdeel voor de young riders wel aan de start met Incognito (v. Davino V.O.D.).

