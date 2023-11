Geen Nürnberger Burg-Pokal voor Schneider en Escalito

Dorothee Schneider heeft Escalito (Escolar x Conello) in verband met een blessure moeten afmelden voor de Nürnberger Burg-Pokal-finale in Frankfurt. De Westfaalse premiehengst won in juni de kwalificatiewedstrijd in Balve met 74,927%.

“Escalito heeft zich geblesseerd en kan dit jaar helaas niet deelnemen aan de Nürnberger Burg-Pokal-finale. Het goede nieuws is, dat de blessure niet ernstig is en de toekomst er rooskleurig uitziet”, aldus Schneider.

De Duitse reed de achtjarige hengst in de kwalificatiewedstrijd in Mannheim naar de overwinning in de inloopproef, maar greep in de kwalificatieproef net naast de overwinning. In Balve lukte het wel en met 74,927% kwalificeerde Escalito zich voor de finale.

Bron: Horses.nl/Insta Dorothee Schneider