Geen Olympische Spelen voor Emmelie Scholtens en Desperado N.O.P.

Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff) heeft een lichte blessure opgelopen en kan niet aan start komen op de observatiewedstrijden voor de Olympische Spelen. Daarmee ziet Emmelie Scholtens Tokio aan zich voorbij gaan. De amazone probeert zich nu te richten op de Europese kampioenschappen.

“Het is heel jammer, maar geen Olympische Spelen voor ons. Desperado N.O.P. heeft zich licht geblesseerd en de observatiewedstrijden komen gewoon te vroeg. We richten ons nu op het Europees Kampioenschap. Dat geeft ons meer tijd en het is normaal gesproken wel goed haalbaar om er daar weer te staan”, aldus Scholtens.

Scholtens was met Desperado een serieuze kanshebber voor een plaats in het Nederlands team. De combinatie was er in 2019 bij op de Europese kampioenschappen in Rotterdam en wonnen in datzelfde jaar de Grand Prix en de Grand Prix Freestyle op CDI-W Mechelen. Bij hun laatste start op Jumping Amsterdam werden Scholtens en de zwarte KWPN-hengst derde in de GP en achtste in de GPF.

