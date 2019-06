Geen toeval: Opnieuw 70% voor Anouk Noordman met tuigpaardmerrie

Eerder deze maand tikte Anouk Noordman met Zeronica (Talos x Harold) voor het eerst de 70 procent aan en die score bleek geen toeval. Met haar tuigpaard gefokte merrie ging ze zaterdag op de Subtopwedstrijd in Wezep opnieuw die grens voorbij. Met de fraaie score van 70,435% won het duo de Grand Prix en ook de Bonfix competitie Zware Tour. Dat was niet het enige succes voor Noordman: met de hengst Atze (Astor x Sander) werd ze met 66,576% tweede in de Grand Prix.

“Super gaaf dat andere juryleden haar ook zo beoordelen”, vertelt Anouk Noorman nadat ze met haar tuigpaardmerrie voor de tweede keer de 70 procent-grens is gepasseerd. “Zeronica wordt ook steeds beter, constanter en meer bevestigd.”

Achten voor piaffe en passage

Het duo scoorde een hele rits zevens en achten en ook de laatste lijn passage, piaffe, passage was goed voor achten. “Het is echt ongelofelijk hoe simpel ze dat kan. Daar scoren we echt op. Alleen toen m’n vader met Atze aan kwam rijden hinnikte ze en had ze een beetje spanning maar verder was het een super proef.”

Internationaal debuut

De combinatie reed twee wedstrijden in de Bonfix competitie die ze beide wonnen. Daarmee waren ze de overtuigende winnaars van de competitie. “Vorig jaar had ik de competitie ook al gewonnen en super leuk dat het nu ook weer is gelukt”, zegt Noordman die hoopt binnenkort haar internationale debuut te maken. “Nu loopt Zeronica’s veulen er nog bij dus ik moet even wachten. Het veulen wordt volgende maand afgespeend. Even afwachten hoe dat gaat en daarna gaan we een planning maken.”

Ontwikkeling Atze

Ook over de proef met de hengst Atze is Noordman goed te spreken. “Atze gaat steeds beter. Hij is natuurlijk nog maar negen jaar, ontwikkeld zich goed en elke keer kan ik meer van hem vragen. Hij was fijn aan het been en ik kon lekker de proef doorsturen.”

PSG voor Bruntink

In de Prix St. Georges zette Vai Bruntink unaniem de hoogste score neer. Met de KWPN-hengst Ebony (Painted Black x Jazz) noteerde ze 67,721% en ook in de eindstand van de Bonfix competitie mocht het duo zich als eerste opstellen. Engie Kwakkel en Eyecatcher (v. Uphill) werden tweede met 65,588%. Met de score van 64,118% was het witte lint voor Leila Sticker en Fieldmaster (v. Ampère).

Kwakkel wint Inter I

Na haar tweede plek in de Prix St. Georges was het voor Engie Kwakkel en Eyecatcher in de Intermédiare I wel raak. Deze proef sloten ze af met de winnende score van 66,765%. Yvonne Zuring en Showsister S J (v. Show Star) werden tweede met 65,662%. De proef van Linda Verwaal en de grote merrie Effect Rythm (v. Jazz) werd met 67,794% (1e plaats) en 61,618% (6e plaats) wisselend beoordeeld. Met de gemiddelde score van 64,706% werden ze derde en vielen daarmee net buiten de prijzen.

Inter II wel voor Verwaal

Ook in de Intermédiaire II waren de juryleden het niet eens over de punten maar hier eindigde Linda Verwaal, met een juryverschil van bijna vijf procent, wel aan unaniem aan kop. De gemiddelde score voor haar proef met Jakari 2 (v. Jazz Rubin) kwam uit op 65,809%. Ook bij Rien van der Schaft en Chopin C.L. (v. Dayano) zat het jurykoppel bijna vijf procent uit elkaar. Met gemiddeld 64,04% eindigde het duo als tweede.

Bron: Horses.nl