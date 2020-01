Geen verrassing in Amsterdamse Lichte Tour: Total US op kop met 75,539%

Het enorme talent van Edward Gals Glock's Total US (Totilas x Sir Donnerhall) is voor niemand een geheim meer. Vandaag liep hij op zijn eerste grote wedstrijd: de Dressuur Magazine Prijs, de Prix St. Georges op Jumping Amsterdam. Die won de hengst met 75,539%. Daar zal niemand van op kijken en de nummer 2 verdient het ook zeker om genoemd te worden: Kirsten Brouwer met de hengst Foundation RR.

En bij die score is er nog behoorlijk wat ruimte naar boven. Proeftechnisch zaten er namelijk nog wel wat ‘dingetjes’ in de proef, zoals dressuurruiters dat graag plachten te zeggen. Die ‘dingetjes’ hadden in Amsterdam ook vaak wat te maken met zijn enorme go en inzet. De hengst geeft zoveel dat hij soms wat onrustig werd in de aanleuning. Aanstaande zaterdag kan er nog weer een schepje bovenop: de omroeper op Jumping Amsterdam kondigde namelijk aan dat de combinatie aanstaande zaterdag ook verschijnt in de Intermédiaire I-kür.

Geen schande

Van Edward Gal en Total US winnen is geen schande. Sterker nog, het is eigenlijk een soort van winnen. De andere combinaties kwalificeerden zich namelijk voor de Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam, Total US werd als wild card toegevoegd. Met 73,088% kwam Kirsten Brouwer op de tweede plaats terecht.

Veel goede Lichte Tour-combinaties

En er was nog meer, de Nederlandse Lichte Tour-top kent op dit moment veel goede combinaties. Jeanine Nieuwenhuis was niet veel verwijderd van Brouwer en Foundation. Met Great Lady TC (Bretton Woods x Osmium), de merrie die deels Erwin Reijnders is aangeschaft zodat Nieuwenhuis haar kan blijven rijden, kwam ze uit op 72,696%. Daar weer net achter zat Madeleine Witte-Vrees met haar toekomsttalent Finnländerin (v. Fidertanz) met 71,814% en daar weer achter Laurens van Lieren met Dutch Design (v. Vivaldi) met 71,275%. Dutch Design is het paard waarmee Laurens van Lieren de aansluiting met de top weer hoopt te maken, een doel dat hij zichzelf heeft gesteld.

Toekomstmuziek in Nederlandse combinaties

Nog drie combinaties gingen over de 70% in de Prix St. Georges. De met de zesde plaats ook voor de kür geplaatste Dominique Filion met Frida K (v. Fidertanz) met (een niet overgewaardeerde) 70,882%, Lotje Schoots met Grace of Rose (v. Jazz) met 70,294% en Dinja van Liere met Geniaal (v. Vivaldi) met 70,147%. Al met al mooie toekomstmuziek voor de Nederlandse dressuursport als de combinaties blijven bestaan. Ter vergelijking: vorig jaar waren er in dezelfde wedstrijd slechts drie combinaties die over de 70 gingen, in 2018 vier en in 2017 ook vier.

Uitslag



Bron: Horses.nl