Geert-Jan Raateland de beste in Zware Tour finale KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie

Hij kwam, zag en overwon. Geert-Jan Raateland moest er een hele reis voor maken, maar dat deed hij niet voor niets. Hij ging als favoriet de finale in, maar natuurlijk moet het dan nog wel even gebeuren. Raateland won met zijn zestienjarige merrie VMF Chardonnay (v. Westpoint) de laatste finale van de KNHS–Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie in het WTC Expo in Leeuwarden. Samen behaalden ze een score van 74.617%.

Als tweede mocht Corinda Luttjeboer zich opstellen samen met haar zestienjarige hengst Cirano DC (v. United). Zij behaalden een score van 72.517%. De derde plaats was voor Nel Rensen die met haar vijftienjarige ruin Dodi (v. Zidane) de baan in reed. Voor hen bedroeg de score 66.525%.

Altijd lief en dol op aandacht en eten

Voor Geert-Jan waren vele fans waren aanwezig die hun felicitaties graag over wilden brengen. Geert Jan: ”Ja, we zijn allemaal heel blij. Chardonnay is een merrie waar we met zijn allen veel plezier aan beleven. Ze is dan ook heel bijzondere. Je kunt echt van haar op aan. Ze is altijd lief en kijkt altijd om zich heen op zoek naar aandacht (lachend) en eten.”

Kür van Don Bravour

”Ze had geen eigen kür en daarom hebben we er één geleend die voor mijn vorige Grand Prix-paard Don Bravour (v. Painted Black) gemaakt was. Ik kende de kür dus en nadat we een paar keer geoefend hadden, constateerde ik dat hij mooi paste. Het blijft ook een mooie kür en ik vond het leuk deze weer te gebruiken.”

Hoogtepunten

Geert-Jan ging de finale in als favoriet. Hoe ging hij daarmee om? Geert Jan: ”Gewoon, positief instappen en op je paard vertrouwen. VMF Chardonnay was wel een beetje gevoelig op het geluid, maar het ging allemaal goed. Hoogtepunten waren de piaffe, passage en pirouettes. Eigenlijk alle onderdelen met verzameling kan ze goed.”

Bron: Persbericht Indoor Friesland