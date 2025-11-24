Geert-Jan Raateland en Iwan winnen met topscore: ‘Twee ijzers in het vuur is hartstikke luxe’

Geert-Jan Raateland, hier met Iwan. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Geert-Jan Raateland en Iwan (Johnson x Florencio) zijn sterk onderweg in de Grand Prix. Eerder dit seizoen reden ze al naar scores rond de 70% en op de K&U wedstrijd in Delft ging daar nog een schep bovenop. Met de fraaie score van 71,920% won Raateland het gecombineerde Zware Tour-klassement en het CDI-debuut komt in zicht. Daarmee heeft de ruiter twee troeven voor de internationale Grand Prix.

