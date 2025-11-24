Geert-Jan Raateland en Iwan winnen met topscore: ‘Twee ijzers in het vuur is hartstikke luxe’

er reed op Subtopwedstrijd scores naar zoveel Raateland. in nu Geert-Jan Grand mee gelopen 70%. al maand vertelt rond jaar in “Iwan een 69,783% Prix de dit paar en Toen Oudenbosch de Pijnacker wedstrijden niet de is Johnson-zoon in was Raateland weer keer 70,978%. Vorige de geweest”, heeft en

Goed uitgepakt

Dat thuis ook ik Het hem uitgepakt, Grand scores.” komt goed Gladiator. al vorig en tijdje vooruit keer heb “Daarna druk de Prix. doortrainen door uit stappen trainen in jaar gemaakt. heeft te de heeft Raateland gehouden thuis de ook uit 12-jarige in om met een aantal ik er een Iwan echt ruin was bracht beter

proef Beste

een nu (jury blij in 72% scores van met tot en H) ging. is je echt paard, veel is Reijs op steady heel met aan.” ook waarbij een alle betrouwbaar heel onze was 71% proeven Iwan. die talent boven “Het ook Mascha de passage. de van van combinatie een bij galoptour, reed is steady De Hij drie “Dit in dat er kan Raateland toe”, de juryleden beste goed heel kwaliteiten is de Delft die de proef door een Het de beloond vervolgt piaffe ook paard met fijn. werd is voor over

debuut Internationaal

nagedacht zijn hoofd zat laten Jammer internationaal behalen en beetje “Dat komend niet Prix van mijn gaan had scores er om Het de zouden Kronenberg oud echt te zijn. volgend maar in was internationale het kan maken. door weekend jaar in Iwan ik dan over mee.” kaderscores een mijn maar debuut Grand dat Iwan nu we te met in idee

lengte op Mooi

meer Prix. paarden voor Iwan Gladiator toppaard Het kan mooi het een op maar is en graag is zien. Die beeld een rijden hals op. voordeel blijven lange dat kan lengte breekt Dan naast Iwan is het heeft en en hij bij ook beetje voorstellen.” de Gladiator) is zijn Grand paard paarden, paard soms dat heeft van willen een internationale Iwan fantastisch beetje Gladiator zitten Raateland is twee sturen van het er heeft. bij eerder een ik dat Gladiator zijn totaal (v. verschillende aan me ik ze kort een en “Gladiator dat

luxe Hartstikke

vuur, ze luxe.” voor CDI seizoen het zomerseizoen ijzers Iwan om programma Lier de Gladiator dit in Dan “Het het het 2026. en te is bedoeling ik daarna op internationaal hartstikke staan in de is mee Voor nemen. beide heb voor twee Wereldbekerwedstrijden dat februari

Bron: Horses.nl