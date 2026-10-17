Geert-Jan Raateland en Morricone-zoon richting 71%: ‘Extra leuk als het zo begint’

Geert-Jan Raateland heeft er twee paarden bij in de Subtop: Messi (Morricone x Feedback) en Oberon (Expression x Sandro Hit). Met beide zevenjarigen, die Raateland vanaf jongs af aan zelf in eigendom heeft, debuteerde hij succesvol in de Prix St. Georges. Messi liep op de Subtopwedstrijd in Den Hoorn gelijk naar bijna 71% (70,96%) en de eerste plaats, Oberon werd derde (65,88%) met nog veel rek omhoog.
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uitslagen onze in vinden te zijn rubriek Alle Alle aanstaande dinsdag Subtopuitslagen.
Bron: Horses.nl
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