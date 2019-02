Geert Jan Raateland: ‘Fijn geoefend voor CDI Lier’

Geert-Jan Raateland beleefde sportief gezien een heel goed weekend. Vrijdag debuteerde hij nog winnend in de Grand Prix met Don Bravour (v. Painted Black) in Utrecht en zaterdag schreef hij de gecombineerde Lichte Tour in Udenhout op zijn naam met Painted (v. Painted Black) met 69,5%.

“Het is zeker weten een heel leuk weekend”, steekt Raateland blij van wal. “Painted liep ook hartstikke goed. Dit was zijn tweede Inter I-proef en de vorige keer was het galopgedeelte nog een beetje moeilijk. Dat ging nu veel beter.”

Kracht

“Ik merk dat hij steeds meer kracht ontwikkelt in de galop. De draftour gaat hem altijd al makkelijk af, maar in de galop heeft hij altijd heel veel energie. Het doel voor vandaag was om die energie onder me te houden en controle te blijven houden in de galop. Dat pakte heel goed uit. Volgende week gaan we naar CDI Lier en daar moet hij ook de Inter I-proef lopen, dus nu konden we daar nog mooi een keer op trainen.

Lilian Merx pakyte met Veron (v. Pardon) de tweede plaats. Karen Nijvelt en Dreamboy M (v. Maestro) werden derde.

