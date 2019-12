Geert-Jan Raateland: ‘Het klinkt luguber maar past perfect’

Geert-Jan Raateland was uiterst succesvol bij It's All Dressage, de meerdaagse Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland. Met zijn elfjarige hengst Don Bravour (Painted Black x Chronos) werd hij vrijdag tweede in de Grand Prix en vandaag ging de nieuwe kür in première. Dat pakte met 73,075% en de overwinning heel goed uit.

“De Grand Prix ging ook goed maar toen hadden we een paar kleine fouten. Dat was jammer. Don liep super en we hadden geen grote fouten, het waren wat kleine afwerkingsdingetjes die beter konden zoals de overgangen uit de piaffe”, vertelt Geert-Jan Raateland over zijn Grand Prix die vrijdag 68,870% opleverde.

Stappen vooruit

Raateland komt met Don Bravour sinds afgelopen februari uit in de Grand Prix en tikte ook al de zeventig procent aan. “We maken nog steeds stappen vooruit en in de training gaat het echt fantastisch. In de ring gaat het ook goed maar nog niet op het niveau wat we kunnen. Het is mooi dat we al zo kunnen scoren met nog ruimte voor verbetering.”

Leenkür Edward Gal

Tot nu toe had het duo nog geen eigen kür en leende die van Edward Gal, die hij destijds met Lingh reed. “We waren bezig met een eigen kür maar die is niet een, twee, drie in elkaar gezet”, zegt Raateland die voor filmmuziek van Two Steps from Hell koos. “Het klinkt luguber maar ik kwam het tegen en het is hele mooie en spannende muziek. Daarop heb ik kürmaker Charles Monterie gevraagd of hij er iets mee kon. Het past perfect en klopt van het begin tot het eind. En de juryleden waren enthousiast. Een mooier debuut kan je niet maken.”

Lekker moeilijk

In zijn nieuwe kür schroefde Raateland de moeilijkheidsgraad flink op. “De kür van Lingh was vrij makkelijk maar nu heb ik het lekker moeilijk gemaakt”, zegt hij lachend. “Zo zitten er appuyementen in passage in en pirouettes in piaffe. Daar scoor je op. Ik ben er hartstikke blij mee.”

Sander Marijnissen volgt

Sander Marijnissen en DSM Cool 2 Johnson (v. Johnson) wonnen op de openingsdag de Grand Prix en werden in de kür tweede met 73,025%.

Spécial-debuten Dominique Filion

Dominique Filion debuteerde vrijdag met Aventador (v. Alabaster V) en Dastan (v. Sydney) in de Grand Prix en vandaag stonden de volgende debuten op het programma. Met beide paarden reed de amazone voor het eerst de Grand Prix Spécial. Daarin won Aventador met 67,17% en volgde Dastan met 62,149% op de tweede plek.

Marijke van Giesen wint ook kür

Net als vrijdag in de Grand Prix U25 mocht Marijke van Giesen met Esther SVN (v. Voice) ook in U25 kür het oranje lint ophalen (68,425%). Charlotte Kruiniger reed President’s Majestic Uzzo (v. Lancet) met 66,175% naar de tweede plaats.

Inter I voor Dominique Filion

In de Prix St. Georges op de eerste dag kregen Dominique Filion en Frida K (v. Fidertanz) weinig tegenstand en stonden ze bijna zeven procent los van de concurrentie. Vandaag wonnen ze met 71,059% ook de Intermédiaire I maar kregen daarin meer tegengas. Mariska van Groningen en Dutch Dandy D.J. (v. Lord Leatherdale) werden door één van de juryleden bovenaan geplaatst en uiteindelijk was hun gemiddelde score van 69,294% goed voor de tweede plek. Precies diezelfde score zette ook Dana van Lierop met Dodge Raider (v. Desperados) neer maar na toepassing van de ex aequo-regeling werd het de derde plek. Op vier en vijf eindigden ook twee combinaties die exact dezelfde score van 68,882% lieten noteren: Geert Hofland met Blaze (v. United) en Lisanne Zoutendijk met Zilverstar (v. Rousseau). Wijnanda van Brenk reed Ferrari (v. Apache) met 66,412% naar de zesde plek en Patrick van der Meer en Sephora S (v. Sir Donnerhall II) maakten met 66,265% de top 7 compleet.

