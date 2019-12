Geert-Jan Raateland: ‘Op deze manier is Grand Prix rijden leuk’

In de Grand Prix van de Subtopwedstrijd vandaag in Nieuw- en Sint Joosland was Geert-Jan Raateland de absolute uitschieter. Met Don Bravour (Painted Black x Chronos) is hij al langere tijd al goed op dreef maar vandaag deden ze er nog een schepje bovenop. Met de fraaie score van 71,685% noteerden ze een nieuw persoonlijk record en ook de enige score boven de zeventig procent. Daarmee sluit Raateland, die sinds dit jaar meedraait in de koningsklasse, 2019 succesvol af.

“Het ging eigenlijk hartstikke goed en vanaf het losrijden voelde Don al heel fijn. Dat was lekker rijden”, vertelt Geert-Jan Raateland enthousiast.

Soort van steady

“Don heeft een fantastische stap en die was nu ook in de proef meer losgelaten. Ook de series waren heel mooi alleen werd hij een beetje heet waardoor het aan het einde rommelig werd. Met 8,5-en voor de piaffe, de pirouettes en de zigzag schoten we lekker omhoog. Alleen in de draf kunnen we nog iets meer knallen en de score kan nog een tandje omhoog. Maar voor nu zijn we echt op de goede weg en het begint in de proef een soort van steady te worden.”

Mentaal een plekje

Raateland debuteerde met Don Bravour afgelopen voorjaar in de Grand Prix en is goed te spreken over de progressie die hij sinds die tijd met de hengst doormaakte. “Ik ben er echt super blij mee. Op deze manier is het leuk om Grand Prix te rijden. In het begin had ik zoiets van: er komt geen eind aan!”, vervolgt Raateland lachend. “Maar nu begint het steeds meer een plekje te krijgen en ook mentaal gaat het steeds beter. Het valt nog steeds niet mee maar ik kan de Grand Prix nu eigenlijk best goed doorrijden.”

Kirsten Beckers tweede

Kirsten Beckers en Easy Quo (v. Status Quo), die sinds dit najaar uitkomen in de Grand Prix, noteerden 69,185% en werden daarmee tweede. Ashley van Megen – Brons reed San Diego (v. Sandro Classic) met 68,098% naar de derde plek. In de Grand Prix U25 zette Marijke van Giesen met Esther SVN (v. Voice) het beste resultaat neer. Hun score van 66,026% betekende in dit gecombineerde klassement de vierde plek.

Opnieuw Van Giesen

Ook in de Intermédiaire II was Marijke van Giesen succesvol. In deze proef reed ze Hexagon’s Furious (v. Rubiquil) met 64,926% naar de winnende score. Merel van Wallenburg en Zip (v. Painted Black) sloten met 62,574% aan op de tweede plek.

Femke de Laat klasse apart in ZZ-Zwaar

Voor de klasse ZZ-Zwaar stonden twee proeven op het programma en in proef 37 was Femke de Laat een klasse apart. Met Hashtag (v. Cachet L) noteerde ze 68,071% en bleef daarmee dik voor op de concurrentie. Debby de Graaf reed de Fries Kai Galloper (v. Uldrik) met 64,714% naar de tweede plaats en werd gevolgd door Daphne Vergouwen en Don Sandreo (v. Sandreo) met 63,571%. In proef 38, waarin Femke de Laat niet aan de start kwam, klom Debby de Graaf op naar de eerste plaats. Hierin stuurde ze Kai Galloper naar 63,857%. Cindy Soffers – Janssen en Harousse (v. Chagall D&R) werden met 60,714% tweede.

