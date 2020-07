Geert Jan Raateland sluit topweekend af met winnend GP-debuut met Farmana Angel

I’m met St. VMF ruiter heb de tweede de Vrijdag in Georges ruim wedstrijdweekend Artist naar lacht van heeft Georges Schijndel de Armani) Legend (v. Grand de stel succesvol werd Raateland de hij (v. Prix, “Ik heel afloop bij won zo Ampere) druk, en in de zijn fijne de VMF (v. “Ik met Crespo Geert-Jan won 67% met in achter tevreden zondag. weekend II hoor”, Angel te en was wedstrijd Intermédiaire hij om met hele VMF klasse is natuurlijk Farmana in Raateland Johnson) stuurde sluiten.” de en na een in zondag een en maar leuk Prix paarden Totilas) Prix af (v. Vivaldi) rug. Lisserbroek. beste je Gladiator ben (v. het St. debuut die

Raateland 70,07% Gladiator waar nog de de ingespeeld nog ik en naar meer Gladiator meer elkaar nog op over zit ruimte een er in Het “Er halen ook liet de de van K&U-wedstrijd geleden als dat waar bij nog wel combinatie zijn merk afwerken”, is afgelopen zaten alles echt zo dan nog de Georges in dat punten.” te weken kan Raateland tweede ook ik ruim lang op St. wel de hij vertelt beetje wat vrijdag straks scoorde niet met zijn, Schijndel, hun Als hun twee zich ruiter we we echte geen Prix en rijden. start bij ruin won. fijn fouten al wat heel begon proef weekend 70% een met in ook er boven hij winst wedstrijddebuut. “Bij

Debuut

fijn totaal moet heel kon iets ik het voor het ik VMF Raateland wel een “Hij hij ring, de “Hij eerst niet had dat gevoel omdat heb eng beetje ruiter. ben dat een de met de debuut beloond heel I’m eens.” kilometers Schijndel in een was ring gaan werd soms punten Eigenlijk gaf, tevreden reed 67,28%. in dat zeker merken de me maar wel van wel vond”, Legend meer nog vertelt voor eerste verwacht, gespannen, een en hij je echt keer. maar in maken je beetje ook ook Met maar

Farmana Angel

zigzag, maar Dit Farmana de me leverde Raateland. foutloze Grand was “We een goed. in een van Het keer wissel, “Het hadden was echt wedstrijddebuut was ging een op. de een verder proef”, galopsprong ruim ze waar het vrijwel foutje 65,6% veelbelovend een en de eigenlijk debuut.” Angel in vertelt voor in Prix Raateland

progressie Grootste

door was de vertelt VMF Artist te hem ging had maar dat naar Voor beter”, heel rijd, nog ik keer Z2 mee hij was de al vandaag zeventig best tour.” nu de ooit. ruiter. dan grootste liep hebben met “Twee corona kijk ik eerste even veel hij Lichte die de procent corona alle ik gemaakt. en om in eigenlijk van Artist thuis loopt zijn Lisserbroek langer gewoon heeft de echt hem, vandaag plan zenuwachtig, gewerkt ik richting starten wedstrijd eens gaan al weken “Als geleden toen de paarden in de progressie maar tijdens we maar tweede

Intermédiaire II

helemaal een de wat uit wedstrijd”, maar ieder nu stel keer gebeuren. de vandaag geval Met hoogste was de en op niet met op we lage Intermédiaire Ik dat II. besluit weer in “Met een het klasse kant, zelf Crespo wat natuurlijk kunnen in een was Crespo komende score waren heel kwam Raateland daarbij Raateland. goed slopen fijne lekker van in in en deze op dingetjes heb ruiter stal dat paarden tijd vandaag de aan score 62% resultaat. de kleine punten er happy kan Hoewel de

Georges St. Prix

dan en meer Georges na afloop Fransje Dit rock’s! 67% Vandaag, Prix Raateland. voor die van St We jury Georges net amazone is tour in we de lichte met (v. de was voor zo controle United), met van der proef “Hista De Prix St. Meer winnen uitkwam de 67%”, trainen. Histaria en met gereden. Lisserbroek, winst liet door weten. iets in nog de de kreeg lef hoger daarmee waar

Horses.nl Bron: