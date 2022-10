Gelderse Henkie en Adelinde Cornelissen winnen PSG-debuut met topscore

De Gelderse hengst Henkie (Alexandro P x Upperville) presteerde met Adelinde Cornelissen opvallend bij de jonge paarden. Zo nam het duo drie jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden en eindigde daarbij in de bovenste regionen. Na het WK van 2019 werd het stil rondom de hengst maar vandaag maakte hij een fantastisch debuut in de Subtop. Met de fraaie score van 75,882% won het duo de Prix St. Georges in Bathmen.

“Na twee jaar corona waren we er al klaar voor, maar helaas kreeg hij een hoornzuil”, aldus Adelinde Cornelissen over de lange wedstrijdpauze van de inmiddels tienjarige Henkie. “En die hoornzuil moest eruit, dus zijn debuut liet even op zich wachten. Maar vandaag was een top begin!”

Alle uitslagen van vandaag zijn aanstaande dinsdag te vinden in onze rubriek Alle Subtopuitslagen.

Bron: Horses.nl