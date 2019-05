Gerdine Marée: ‘Dit was een goede Moederdag’

Gerdine Marée en Holiday (Dream Boy x Michelangelo) beleven tot nu toe een droomcarrière in de Subtop. Het duo won afgelopen het debuut in het ZZ-Zwaar met bijna 70%, een maand later schreven ze beide proeven op hun naam met 69% en 71% en vandaag in Delft was het opnieuw raak. Hier stond het duo met een nieuw persoonlijk record van 72,64% en 70,29% in beide proeven op eenzame hoogte.

“Ik ben heel tevreden en blij met ons nieuwe persoonlijk record”, vertelt Gerdine Marée. “En als ik me bedenk dat ik het misschien nóg iets kan verbeteren, word ik helemaal blij. ”

Muziek

Rek in de scores is zeker mogelijk want in beide proeven slopen nog een paar fouten. “Toen ik in de eerste proef de AC-lijn opreed dacht Holiday: oh ik ken ook een proef waarbij ik hier in draf moet”, zegt Marée lachend. “Toen kwamen we een soort van dravend binnen en heb ik voor de X weer aangegaloppeerd. De tweede proef ging heel lekker en dan is het zaak om niet te verslappen. Maar dat deed ik wel een beetje. Toen kregen we een foutje in de serie en een overgang was niet zo mooi. Geen onoverkomelijke fouten maar als ik zulke kleine dingen nog beter kan afstemmen zit er nog muziek in.”

Op één lijn

De amazone, die op de KNHS Indoorkampioenschappen ZZ-Licht teleurgesteld was over de grote juryverschillen, is vandaag goed te spreken over de jurering. “Ze zaten mooi op één lijn, dat is altijd prettig. En het was fijn rijden op de accommodatie van De Prinsenstad. De ringen liggen wel dicht bij elkaar maar dat is goed voor de opleiding van de paarden en daar leren ze van.”

NK Dressuur

Marée, die met Holiday over twee weken deelneemt aan het NK Dressuur, gebruikte deze wedstrijd als voorbereiding. “Ik wilde kijken waar nog te schaven valt en dat kan je thuis niet oefenen. In Ermelo wordt op het scherpst van de snede gereden en hopelijk kunnen de scores nog iets omhoog. Dit was in ieder geval een mooie voorbereiding en een goede Moederdag.”

Tomeloze inzet

De combinatie behoort op basis van de behaalde scores in de kwalificatieperiode, zeker tot een van de grote kanshebbers op een fraaie klassering op het NK. “Ik ga er met een goed gevoel naartoe en heb er zin. Als je met een fijn paard gaat is het natuurlijk leuk. Holiday heeft een fantastische instelling en een tomeloze inzet. Dat maakt het voor de ruiter geweldig. Het hele hete gaat er nu vanaf en nu houden we het goede over voor dit werk. En hopelijk straks nog iets hoger.”

Tweede prijzen voor Schut en De Lange

In de eerste proef ging de strijd om de volgprijzen vooral tussen Britney Schut en Marije De Lange. Uiteindelijk trok Schut met Hello Negro (v. Negro) met 66,14% aan het langste eind en eindigde De Lange en Geste (v. Rousseau) met 66,00% als derde. De vierde prijs ging naar Sammy Kopp en Gentle Whispering (v. Jazz) met 63,50%.

Britney Schut reed alleen de eerste proef en in de tweede proef schoven De Lange en Kopp een plek omhoog. De Lange en Geste werden derde met 66,21%, Kopp en Gentle Whispering derde met 64,07%.

Lees ook:

Wereldkampioen Glamourdale naar droomscore bij Inter I-debuut

Uitslag

Bron: Horses.nl