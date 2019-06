Gerdine Marée: ‘Eerlijk gezegd was het ook niet heel moeilijk’

Gerdine Marée en Holiday (Dream Boy x Michelangelo) gaan als een speer in de Subtop. Afgelopen maart debuteerden ze in het ZZ-Zwaar, wonnen vervolgens alle proeven en sloten die klasse af met goud op het NK Dressuur. Nu gaat het succes door in de Prix St. Georges. Het debuut vandaag op de Subtopwedstrijd in Delft werd beloond met de fraaie score van 73,60% en de eerste plaats.

“Ik wilde gaan zodra we aan ons vorige niveau konden tippen en dat is gelukt”, vertelt Gerdine Marée over het geslaagde debuut in de Prix St. Georges.

Beetje workaholic

Met de dikke score van 73,60% lijkt de overstap van het ZZ-Zwaar naar de Prix St. Georges makkelijk verlopen. “Het gaat bij niemand vanzelf en bij mij ook niet. Maar eerlijk gezegd was het ook niet heel moeilijk”, bekent Marée lachend. “Na het NK hebben we even een stapje terug gedaan maar hij heeft niet echt vakantie gehad. Holiday werkt heel graag en staat iedere ochtend te wachten zo van: gaan we weer? Hij is een beetje een workaholic.”

Tikkende vlaggemasten

De expressief bewegende Dream Boy-zoon liep naar onder andere een negen voor het drafappuyement naar links en een acht voor het drapappuyement naar rechts. Ook de serie om de vier was goed voor een acht. “Dat was ook ook heel mooi en de series voelden echt lekker. Holiday pakte super goed aan. Het waaide best en aan het begin had hij door de tikkende vlaggemasten heel even zijn bedenkingen maar we konden een fijne rit rijden.”

Ring met allure

Marée maakte met Holiday nog maar weinig kilometers en ook vandaag hoefde ze niet ver te rijden. “Het was dichtbij en een leuke uitdaging, dus toe maar!”, zegt Marée over het anderhalve week durende Concours Delft bij manege De Prinsenstad dat vandaag in het teken stond van de Subtop. “Het is een prachtig concours, heel mooi voor elkaar en een ring met allure. Dat is een goede oefening voor paarden die ervaring moeten opdoen. Het was aan alle kanten een mooie plaats om dit debuut te maken.”

Geen haast

Voor Marée betekent dit debuut ook haar terugkeer in de Prix St. Georges, waarin ze ruim drie jaar geleden voor het laatst met de KWPN-hengst Dream Boy (v. Vivaldi) uitkwam. “De Prix was voor mij weer even geleden maar het voelde heel goed. Het is een lekkere logische proef en qua oefeningen makkelijker dan menig ZZ-Zwaar proefje. We hebben verder nog geen plannen en ook geen haast. Het gaat al vlug genoeg. Holiday is zeven en ik ben zuinig op hem. Hij doet het werk met veel gemak maar ik wil de tijd nemen om hem sterker te laten worden en door te ontwikkelen. We oefenen rustig door.”

Ook Bruntink boven 73%

Ook Vai Bruntink was goed op dreef. Met de hengst Cum Laude (v. Apache) noteerde ze 73,02% en eindigde daarmee als tweede. Letty Roseboom en Dancing Dilinda (v. Sorento) werden derde met 66,40%, gevolgd door Sanne Winters en Bellamie (v. Krack C) met 66,32%.

Intermédiaire I voor Kok

In de Intermédiaire I reed Danielle Kok de winnende score bijeen. Haar proef met Dreamgirl P (v. Spielberg) was goed voor 66,91%. Beste junior was Nikita Kok met ‘good old’ Sandman (v. Ragazzo). Hun score van 66,16% betekende de tweede plek in dit gecombineerde klassement.

* meer nieuws volgt *

Bron: Horses.nl