Gerdine Marée en Dutch Dream naar dik 74%: ‘We zijn fanatiek maar staan er relaxed in’


Gerdine Marée met Dutch Dream. Foto: Lysanne Eijlander
Door Ellen Liem

Gerdine Marée en Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier) zijn nu vijf maanden onderweg en dat gaat uiterst succesvol. De combinatie noteerde al meerdere dikke scores maar nog nooit was de score zo hoog als op de Subtopwedstrijd in Beesd. Marée reed de achtjarige hengst naar 74,632% en won daarmee overtuigend de Prix St. Georges.

