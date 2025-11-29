Gerdine Marée maakt succesvol debuut met Dutch Dream: ‘Heel leuk om zelf het avontuur weer aan te gaan’

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Gerdine Marée maakt succesvol debuut met Dutch Dream: ‘Heel leuk om zelf het avontuur weer aan te gaan’ featured image
Gerdine Marée met Dutch Dream. Foto: Paardenkrant / Melanie Brevink-van Dijk
Door Ellen Liem

Na successen bij de jonge paarden heeft Gerdine Marée de teugels overgenomen van Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier). De zevenjarige in Oldenburg en Hannover goedgekeurde hengst liep vandaag in zijn allereerste Lichte Tour-proef naar bijna 69%. Dat was op de Subtopwedstrijd in Utrecht goed voor de tweede plaats in de Prix St. Georges. Dit debuut betekent tevens Marées terugkeer in de sport, nadat ze haar Grand Prix-paard Holiday, eveneens een nakomeling van Dream Boy, verloor.

