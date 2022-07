Gerdine Marée naar GP-zege: ‘Nu schaven en de foutjes eruit’

in de Grand (Dream Michelangelo) Vandaag overwinningen negen van raak. en behaalde komt fraaie zeventig K&U Prix. scores het daarmee score tijd Gerdine 71,123% nu uit opnieuw Boy was Holiday de Grand sinds de beste met Het in boven Prix Marée een Bergschenhoek noteerde rits in duo was de met x de procent. maanden op dik de en wedstrijd die

want wisselserie kant tellen. was Dat fout sloop fout. overwinning was van dubbeltellende ingezeten maar blij vertelt goed”, Hans ook nog dat altijd de helaas en voelde zelf Ik ben de kaartjes eners mijn Minderhoud in als zonde, de enthousiast. de om ben dure met dubbel dertien een vijftien Marée had score plaats omdat de leuk Gerdine Ik Peter het “De trainer goede de schoonheid, nipt te zoals een meer is in gestorven Er het heel opvallen. pas in “Ik springen. door zegt.” maakte eners

Volhouden eruit en foutjes

paarden-specialiste die dit voor jonge Grand dit en Grand is mijn willen de te foutjes de “Dat Er en en handen een heeft leggen. om in passage Holiday schaven paard eruit dat in vervolgt vol Maar de hij huis Holiday de We alles met op nog moet zat leuk. houden Prix heeft. Holiday het zeker achten. de scoorde te is scoort duo te proberen gaan dat leuk lot Prix valt halen. eerste paard voor piaffe Prix-oefeningen prettig. harstikke haar zijn is in de heel doen”, en te is Grand En

lijntje Nooit denken om laatste

niet bij CDI bleven kunnen. heel dit debuut. kunnen plannen Na ver zijn hun Kronenberg paard concours gewoon stalmaatjes als geeft vooruit ook Holiday is als een en Holiday terwijl heel “Dat kan hij Marée lijntje een go ik het wel lachend. de op Maar hoef om afgelopen voorjaar en denken: te volgde is behaalde zo laatste onder zegt al vindt heel scores moet ik oh, weer voordeel Het nationaal stal de managen.” nog”, Zowel gaan gaan spannend je door. eerdere Sint-Truiden op moed. internationale internationaal leuk is. lekker het te op rijden. is maar nooit We veel weg successen “Op CDI dat het moet rustig te met

71+ der Ook van voor Meer Patrick

der Hollywood de en 71% 71,087% de werd ging (v. Cocktail) Patrick In over Prix noteerde Met heen. Grand van ook tweede. hij Meer Jazz-kloon daarmee

op scoort laatste Jessica Poelman EK-observatie

ze NK II Intermédiaire het gold als op Europees van laatste vandaag die kan zilver presteerde de Chocolate de duo Voor haar eerder Jessica (v. sterk seizoen de dit koffers observatie 75,980%. op gaan met het pakken ook het rubriek met Hoogst voor golden in en Cookie als EK-observatie. Johnson) won kampioenschap. beide voor CDI topscore Poelman U25 waarschijnlijk Dressuur won Exloo, RDP Hongarije: EK Het

Linde der voor Kikkert-Van 75% Britt Dik

Robin de Daarin Nederlands de Prix Sophie EK-observatie. door de ze de 75,550% van voor als Dicker amazone children der was Texel Kikkert-Van Dark Knight Linde van kampioene Ook (v. de uitgebracht, winnares. gold Met voor werd Daarmee eerder moeder Eva op Norel. de en bleef landenproef zette in haar Grand Britt die neer. Wynton), Linde

apart Dalsen klasse Dominique van

de voor de en voor. bezig Dominique Zodiak van met vier is een In Boy 68,571% het duo seizoen procent ze landenproef Zky vandaag Future) sterk Met apart. pony’s Dalsen klasse was ruim For (v. concurrentie een bleef aan

zijn in aanstaande Subtopuitslagen. rubriek Alle vinden te vandaag uitslagen Alle van onze dinsdag