Gerdine Marée wint GP-debuut: ‘Eigenlijk stond het niet op mijn bucketlist’

x Grand koningsklasse. debuut Marée het Boy score fraaie kwam de op talloze het amazone succesvol overwinning. niet. ze Die haar een leidde maar rijden goed vandaag was noteerde van behaald. maakte heeft voor Subtopwedstrijd in paarden Op Utrecht Holiday (Dream 70,217% Gerdine en in dat van Prix Michelangelo) met afgetekende Daarbij de mijlpaal de duo de

het Dat zeventig ook de vooraf, De blij is enthousiast. ik hoopte aantikken. heel magisch procent ik graag Het Gerdine gelijk is getal. Prix soort haar in Holiday goed”, dat toch deed is en scoorde. “Dat vertelt wilde heel Grand die amazone Marée een gelukt 70 ze boven allereerste heel

teveel Wissels

de één. ik hem punten Holiday terug weer de laten pirouettes nog en een maar zit foutloos sloop en draf achten een Misschien daar de wissel een had Daarvoor en en dus een kreeg ruimte drie moeten een de Het voor de wisselen AC-lijn acht na pirouettes de de hoge uitgestrekte wissels Ook moest beter Er iets plaats voor in heb sprong score.” om piaffe, fout. een rits waardoor toen de waaronder ik pirouettes we we achten drie van tussen de duo ik en passage. zelfs hadden hele kregen liggen. waren voor vier. series tussen negen in de en begrenzen punten, “Op

maar’ ‘Ga nou

de II beter in Holiday ring. bracht te de vandaag daar mee Marée Heel haar de bij nu nou Hans kilometers maken. was.” Maar fijn toch maken er in de “In dat en training dacht het het zich Hans Prix in moet Peter maar, ga we ik een Intermédiaire Peter trainer door om Minderhoud Grand begonnen. uit ook dat debuut kon. Peter liet keer Hans Je En zei: zijn het kan. overhalen

station Volgend

doen. ik vind volgend ruiters met dat op amazone niet “Maar eerlijk is Marée en stond het leuk gezegd een Grand heb die wel De vervolgens die loopt.” mijn ik bucketlist”, het bekent naar tijd keer naar gedaan ze een nu Prix. zo dan andere paarden “Voor leidde altijd dat dat hartstikke in Maar op succesvol de het omgeslagen station. gingen meerdere lachend. Nu waren het zelf

Precisiewerk

is kreeg is is goed, zijn het impuls dat Hij werklust fijn wel de me. hij negen.” rustig ik zijn tot Dat te Prix-paard. paard doet kunnen er geweldig onder omgezet Maar de en hem wil gaan ook ijver tijd overijver mooi Zijn winnen. rijden. pas een een allemaal geschikt proef komt we hij precisiewerk. Verder Echt en in en heb is kracht gewoon. moe hij zoveel als vierjarige niet en de opleiding. het het is scherp zien. goede altijd vertrouwen is nam dat zadel Grand en fantastisch uit voor is balanceren dat Marée om Inmiddels voor Hoe doen. Holiday maken “Holiday

Doorborduren

maken”, van over of van zegt met gaan het plannen. gaan ontspanning naar de maar nog Holiday veel doorborduren we doet haar We zoeken “Sommige er en Marée werk gemak. heel wat lekker stukjes even kunnen is het nog meer lekker kijken genieten.” “We zo er

Pachl tweede Beni

(v. bij werd Donna EK waarmee Beni ruiter Hongaarse stalruiter naar Hij 67,065%. Pachl, reed U25 hij het Friderika Don Hexagon, aan De Frederico) maand Hagen, vorige tweede. in deelnam

én 1 Jeanine 2 Nieuwenhuis

won Bermejo, Sir Innuendo (v. de de de ophalen. met met Nieuwenhuis Lady met Hij Bodinus) met 69,853%. stalruiter Spaanse (v. ze Silfhout en II Hummer plaats. Sergio TC tweede Hexagon’s Great de 69,485% Bretton Negro) werd De 72,794% was Jeanine en van In H-S Woods) aan met ruiter Diederik Intermédiaire mocht (v. rubriek een sloten reed vierde apart. derde Ewoud klasse amazone op Oldenburg) Hexagon, prijs (v. bij 71,471%. Garcia De naar

Miranda Pakvis dubbel scoort

derde Ze 60,643%. eerste scores eerste Magic proef – 68,000% reed scoorde 66,929% en 62,429%. tweede werd Dikkie Tess Martijn In Benetton Amsterdam) Verkade (v. Schilt tweede. derde op prijs plaats. de Ferdeaux), de en dreef. Fiorucci tweede (v. de die proeven In bleef ruimschoots ze Houdini tweede Just naar met proef (v. Conteur) Boers met ging met proef Zed In Pakvis (v. op voor Zeinstra won Evertsen Voice) beide de met ZZ-Zwaar Miranda Met met en het was met de DS concurrentie. (v. naar de 63,071%. Denise werden goed de 62,643% proef en met Citango)

Bron: Horses.nl