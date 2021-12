Gerdine Marée wint met kaderscore: ‘Nu niet achterover gaan leunen’

profsporters er x jonge voorsprong de de in ging van vandaag Nieuw- wedstrijd (Dream Prix. de Sint én persoonlijk record het in ruim aan keer al de met een score Holiday Gerdine K&U Op en Boy won de met en tikte Michelangelo) dikke Joosland reed die Prix een Grand bovenop. B-kaderscore twee 70% Grand naar Met Marée nieuw toptalent voor duo 72,573%. haar paarden-specialiste nog wat 2%

Ik haalbaar “Het de wist hadden zijn. “Vorige en heel zijn met nog Maar dingen echt vertelt prijsuitreiking. we score dat een goed gewaardeerd fouten. beter Ik rijd wat we zijn, keer zou leuk.” zou nu is die Gerdine de naar is gevoel het al dat worden dat moet huis”, zo foutloos echt Er juryleden nog als door ook. kunnen geweldig! Marée deze na

uitwerken Verder

geen me wat de protocol en alles en overgangen te verder enthousiast Op zeker pirouette verbetering. een het ruimte Dat maar kleiner kunnen beter. van enkele werken.” afstemmen. uit voor is stond piaffe om trainen heel passage niet “Eén onvoldoende van nog zijn naar zelf maakt Marée ziet kwestie En wel zou slecht, kunnen. nog Het

netjes Eerst

door met hun de vierde de tevens eerste tot door Grand konden dat uit debuut eerst “Als K&U-wedstrijd. proef niet. keer Nieuw- en nu is was best en toe Vandaag veel in je netjes op Joosland Dan wil Prix. Holiday proef begint de keren de heen Sint drie in doe Holiday een rijden. komen.” een we je bracht je keer Mareé daarmee proberen en paard te kwaliteit de

Nog meer muziek

looft van we want dat echt Het wel is paard eens Als “Ik zit het en ook op! Holiday aanpakt. op Er ook wedstrijd van achterover paard nemen. nog is echt in.” De ik te bijzonder amazone gaan zo’n zó en respect jong meer paard. fijn dat nog vooral een Het leunen. nu Ik kunnen denk nooit kom hou Maar zeggen: hopelijk haar voor om mij. was dat heb powerhouse. harstikke zeker Ik manier te moet. muziek hem mee is samenspel hoef een lastig niet die paard hij op

Niet lijstje echt op

zo staan. het Holiday leuk.” Maar nu is Marée haar voor niveau heel wel de vertelde ik heb. lekker echt Na trekken. de fijn aan daar in dat Dan wel. keer er Het rijden op ze dat Grand had nu Ook lijstje ze niet eerste best vindt blijft Grand “Ja rijden omdat leuk. een Prix is hoogste op paard haar koningsklasse Prix harstikke

hart Gerust

ik Marée Daar bereik ga verder “Hoe wat en kijken in verdiepen verder zak, eerste nieuwe de in het Met gerust een ik jaar nadenken in.” hart de moet, ik gaat nog weet rustig er ga met me eens het Maar toekomst. op het ligt. nu over kaderscore eigenlijk niet.

Mara en Vries de van Kemenade Mirelle

naar reed Mirelle combinaties Met daarmee van Don 69% scoorden I). Zij boven 69,529% werd Siebenstein Vier en Vries. Sir de met beste als en Kemenade prijs (v. derde tweede. de Habibi (v. 69,928% Donnerhall DVB Mara Schufro) naar de ging ging

Zweistra Thamar

de Grand en ze twee oudere Hexagons vierde had meegenomen. Zweistra een bijrijdpaard (v. Zweistra plaats. (v. Weiss de Het Prix-paarden Charmeur): beste 69,131%. met Heartbeat behaalde jaar Met 69,312% Thamar resultaat W.P. haar Ich noteerde Rubiquil)

Rockx 1 2 in U25 Thalia en

Ze Fazenda tweede Nova mocht een apart. 70,598%. de de 71,068%. Daarnaast de van met van won Rockx B-kader-score Gerda de (v. In Romanov) prijs La (v. met U25 met de met Ass) klasse was de Thalia Fazenda Verdi A-kaderscore Florett La rubriek ophalen ze de

van II Inter Amy voor Dijk

In (v. van Milou de Django gewaagd. Francesco was Zware de naar waren en Dijk de goed en elkaar Renzo) Uiteindelijk II Wateringhoeve voor Van ging 67,206%. en 67,353%. aan Tour-debuut overwinning van Intermédaire Amy van met Het Don Dijk Dees Dees

Uitslag Prix Grand

Uitslag U25

Intermédiaire II Uitslag

