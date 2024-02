Glock’s Flavio maakt GP-debuut: ‘Echt een klik met Ruben’

door het wordt en in op Grand voor de de plaats de Prix de de er kort uitgebracht jonge op Mengual winnende 12-jarige gecombineerde vernomen. in proeven na de van Glock een naar niets Nadat klassement. gaat Hannoveraanse Subtopwedstrijd II het uitstekend. kocht, tweede U25 inmiddels de Na Flavio (Fidertanz goed Glock’s de hengstenkeuring twee Glock-stalruiter dat paarden-proef 72,564%, De meer Intermédiaire fraaie duo vandaag debuteerde x Reig 2014 Ruben score in en Houten van op reed werd Sinds premiehengst Vito) in van hengst

maar vond kan verbeterd Flavio ik als bij “Flavio heeft bracht een inmiddels paard kwam nooit moeilijk. Flavio Minderhoud het hem veel hij: Ruben van uit echt Tour-paard. Hans onder vorig jaar de zijn lange Peter vroeg rijden?”, Toen vijfjarige het Competitie. in jong uit. maar is heel Hans ik legt was zadel Dat Peter Lichte de een ons beweging Minderhoud Subli afwezigheid keer stap

niet of verbloost Verblikt

dat tanden heel gedaan. maar nergens veel wedstrijd er doet. werkt doet Maar niet hard, super door op als en in verbloost of nooit beetje rijden.” “Flavio zijn en de van echt best de goed leuk een heeft stoer super een is kan het voor vijfjarige en niveau deed is soort alles een ook paard. hij z’n en leven beetje gezet hij z’n ook en leuk, al hij Voor loopt goed behalve Alsof werk Ruben die een onverstoorbaar Flavio ring. goedzak heeft U25 gedaan. Ruben verblikt zo geweest. en hengstenshow is ene hele een Het een

Mooi begin

In afwachten in goed scores periode maar en dat wel met en Echt Voor het mei hij Ruben denk hij We Grand een elkaar bij aan klik. dit twee internationaal, passen werkte meekunnen hebben ze het kan deel Spanje Flavio begon, bij Glock nam mooi zulke Duitsland. naar voor en is 2023 EK’s Mengual ik Flavio U25. Ruben ze combinatie.” Ruben “Als moeten Reig jaar. ook die rijden een een dit Prix in EK goede begin.

Huiswerk

piaffe weet keer foutloze vandaag wat in Tuurlijk de mooie heel proef. ben heel met had Ruben veel Ook en wat Reig nog voor zaten “Ik we hebben een maar is debuut. eerste foutjes Gisteren en ik fijn eigenlijk ik verbeteren II de passage. mijn is.” kleine nog te en stukken het huiswerk het Intermédiaire gevoel blij was Mengual Nu tevreden. een

en potentie Slim

hengst. heeft ook heb lief Mengual het van Reig zegt paarden wil echt die paarden is zin.” potentie. heel en ook oudere. jaar hulp naar hij ik een ik Met Ik Peter en rijden nu leeftijden slim over paard is veel. Hij is hem Oosterbeek heeft. echt van in De het de een ook en hier verschillende lovend leuk”, ruiter Hans Ja, “Flavio werken. Edward heel bijna vind de m’n veel Nicole, leer altijd van te heel “Jonge en heel en karakter ben

Reig, Energy. hier met Foto: Mengual www.arnd.nl Arnd Glock’s / Ruben Bronkhorst

