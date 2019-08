Golda Nunes Nabarro scoort 9 voor piaffe: ‘We doen pas nét mee in de Grand Prix’

In de Grand Prix van de Subtopwedstrijd zaterdag in Velsen-Zuid was Golda Nunes Nabarro de overtuigende winnares. Met haar tienjarige hengst Excellent Black (Painted Black x Donnerhall) reed ze 68,315% bijeen. Die score was naast de unanieme overwinning goed voor een dik nieuw persoonlijk record.

“Dit is echt heel gaaf, ik ben er super trots op”, jubelt Golda Nunes Nabarro. “Mijn instructrice Lynne Maas zegt altijd dat dit paard piaffeert en passageert voor achten en nu kwam dat er in de ring ook uit.”

Vet gaaf

Op het fraaie protocol stond een hele rits achten, onder andere voor de serie om de twee, piaffe en passage. Voor de tweede piaffe verscheen maar liefst een negen. “Echt vet gaaf! We doen pas nét mee in de Grand Prix en dit is de eerste keer dat we zulke hoge punten kregen. Met losrijden ging het al heel fijn en Excellent Black bleef er super aan trekken. We hadden nog een paar kleine dingetjes waaronder een telfout in de zigzag. Dat was zonde.”

Clinic Anky

De combinatie was vorige maand ook te zien op het dressuurgala van Outdoor Gelderland. Daar reden ze mee in de clinic van Anky van Grunsven ‘Hommage aan Painted Black’. “Dat was geweldig, echt heel gaaf. Toen liep Excellent Black ook super. En niet omdat het mijn paard is”, zegt ze lachend. “Maar hij doet alles gewoon met twee vingers in z’n neus.”

Lekker verdienen

Nunes Nabarro kocht de Painted Black-zoon tien jaar geleden op de veulenveiling in Borculo. “Eigenlijk was het mijn man die er gelijk weg van was. Nadat we het hoogste bod hadden bood iemand ons meer geld en ik zei: dat is lekker verdienen! Maar mijn man wilde hem houden dus voor hem is het helemaal leuk dat het zo goed gaat. Dit is echt een bekroning op het werk.”

Groei dankzij Lynne Maas

De amazone leidde de hengst zelf op en traint nu een jaar bij Lynne Maas. “We hebben toen twee keer Inter II gestart. De eerste keer was nog een beetje inkomen maar de tweede keer ging al heel goed. Daarna zijn we thuis gebleven om door te trainen voor de overstap naar de Grand Prix. En dat pakte goed uit. Zeker ook door de lessen van Lynne zij we enorm gegroeid.”

Internationaal

Het duo debuteerde dit outdoorseizoen in de koningsklasse en heeft inmiddels de scores op zak om internationaal te mogen starten. “We hadden al een keer 65 en 66 procent en nu dus 68. We hebben nog geen planning maar internationaal lijkt me super gaaf.”

Hulsbosch naar 67% in Spécial

Monique Hulsbosch – Pisart reed met Winston (v. Rousseau) de Grand Prix Spécial. Die proef werd beloond met 67,074% en daarmee de tweede plek in het met de Grand Prix gecombineerde klassement. De Grand Prix van Bas Peijpers en en eigengefokte Voergoed’s Tabasco (v. Tango) was goed voor 64,837%.

Bron: Horses.nl