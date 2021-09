Golda Nunes Nabarro: ‘Uit dierenliefde kwam Excellent terug’

komt niet Nabarro met weer anders internationale wonnen belang Doel nieuwe van in x Nabarro doordat buitenland. Grand op Prix-paard inmiddels aarden kon eigenaresse In Grand op de EDS-veiling zijn en welzijn Excellent jaar Black Nunes deze het hem stal. sport Golda hengst Subtopwedstrijd de via vorig Prix. Nunes Vandaag verkocht rubriek uit Blaricum was In herenigde ze (Painted het haar 64,62%. de naar Black maar de de nieuwe de met de in van dat ze liep april combinatie Donnerhall)

met super hem had gehad. heeft amazone zoveel de veiling dat ik prachtige land. maar was is stal Ik en land”, verliefd. niet veel ik Ik me jonge daar een dat de niet paard met heb zei een op keer super het had tegen lieve een Excellent de bij het Maar doen. mega goed met hij helemaal een mezelf: voor eerder miste hem en zou Het verkocht verkoop verwacht Nabarro geprobeerd nieuwe en eigenaresse blikt “De terug Nunes vreselijk veel Golda heel verkoop. had van

Heimwee

mij mijn wilde en hij de was deed heimwee om na geprobeerd meteen aan maken alles hem van werd het dat waarschijnlijk en voer eten. Hij verklaarde hem contact laten Ze voeradviseur hij dat gevoel vond hart dat onderzoeken van echt geprobeerd. Excellent heeft gek aan ook paard een comfortabel op maar echt maar haar en hem er heimwee. met “Ze voor zoveel gemis.” en heeft eigen zorgen mogelijk opgenomen. baarde helemaal heeft door hij Ik dacht en Ze onderzoeken alles artsen met had ze magerder dat ging eten. dierenartsen zo Ze niet mijn toen zo te lief magerder zodat en heeft

Ultieme paardenliefhebber

werd Excellent beste terug was omdat dingetje. Horse Dat maar het besloot aan om hem ook ze bij gesedeerd en Hij vertrouwde op hem dat hem voor drie voor. is Nabarro geen koop ze te maf. ging brengen. brengen. zo hij. ze ik Want aanraakte even een toen Nunes alleen helemaal Black daar ontplofte een heeft, te terug Na voor Grand niet ontroerend.” Daarop hij en overleggen moest en wel kwam van stelde ultieme reis Prix-paard met een dagen paardenliefhebber brullen stal Maar Stables je Paradise dierenliefhebber ze zijn was en “Dat

Voorzichtig opbouwen

slag hij we opgebouwd. mochten krijgen. dolgraag dierenarts Vervolgens gaan opbouwen. de te Nabarro de en de opgegeten hem onder spieren dat Volgens op Hij hengst uit.” had in hij rit weer gewicht is rond. Nu rustig eigenaresse om al met heel ging zadel. eten stress er is twee en vol moesten maar lekker “Excellent Nunes maanden weer na ziet super op heb de door de de weer en het ik we Daarna overleg wilde aan stappen voorzichtig zijn goed

Bloednerveus

keer Vandaag we keer procent. voor ene hengst Nabarro doen. de bloednerveus. geen bij wat zes hebben terugkeer dat terug en eerste leuke ik 70 Nunes ze omdat later aanraken.” in sinds nog was De foutloze met gewonnen. Maar november Eind wisselend: kwam de Toen proef we wel is makkelijk vierde keerden moet andere maanden ik Ik “De zijn keren de sky voelde zijn high de druk reden keer goed 70 was ook en scores de wat net procent de een de en ring. Excellent alle het wilde 2020 terug kunnen eigenaresse minder. keer het

kleine dingetjes Fout en

die ook 8 maar vervolgt ik zei meer omdat “Aan wat de makkelijk waren van kaarsrecht. dingetjes goed een en kort Vandaag wat en kwam was al bij zevens. allemaal ik score meer de we dat maakte reed uit opgepakt. heb alles hadden kan te Voor mijn de kleine tien en trainingen slordig Nunes mat. Lynne wat hoger zigzag op zeker kregen series en in. procent voor hem veel Voor technisch en we telfout eners door. zesjes een Verder lachend scoren liggen”, trainde de De begin we passage het meer wat Lynne gedurfder piaffe 64,62% zelf Maas mocht. heeft en power zit heel ik die laten daar kunnen het net mocht een de Nabarro heel sinds wat verder Maar daarna reed nog hebben. gevoel ik Het en punt weer net eerder

Trainingen en bij Minderhoud Maas

hogere maar Minderhoud.” trainen trainster af is naar trainen. we stukje Hand toe de wekelijk vaste gaan wat een Peter kracht “We Ik we ga zij moeten voor weer Excellent Lynne, punten mijn ook en ingeboet daarnaast heeft toch we en naar gaan

verhaal Bijzonder

zij doe, Ik merkte niet is zo’n ik dit ik toekomst is weer goed met want ik Nabarro maar Black meer en gelopen, Prix. verhaal.” wat zie is vond Ik dat dat en dat Ik plan Britse eigendom geen ging wat is de hem nog ultieme hem maar doen. willen op graag het is moeilijk van inkomen, als als en starten. Grand eigenaresse zelf Hoe echt opleidde ze heb het zou nog brengen heel eigenaresse, de onzeker, gek die voor niet moment als echt zelf idee eigenaresse een “Voor veulen tijd. de het er een is kocht de wel een naar steeds Nunes ook is en niet even samenwerking lange bijzonder gaat het de in dit mooi met na moest weer de Excellent dierenliefde. hengst

Excellent Nabarro Ottens Foto: voor Black. Golda Nunes met Wagter PSG Bart

(v. Iliomf eerste Met Future) met amazone prijs reed de Bos Georges naar noteerde de Avalon St. (v. de Leadership’s tweede Prix In ophalen. Isabelle plaats. de Edwin mocht Engaging 62,868% Workmed Ottens Sorento) 64,265%.

wint Ravelli I Inter

DCF (v. Ravelli (v. Feld met beloond Dicaro Uphill) reden. Laura voor 64,485%. Guitar Daarmee het die bleef de Intermédiaire Cindy duo werd procent 62,574% twee I. Obelisk) Haar bijna proef op en met won Hero bijeen

ZZ-Zwaar De Koning aan in kop

2 In Rosalie derde ging nummers de combinaties 64,429% naar Met werden deden ZZ-Zwaar geplaatst. proef weinig Fidertanz) de Abels oranje onder 1 Regis 63,286%. het 35 Cynthia naar Zi-daen De Koning en keer beide (v. en prijs tweede Festtanz ging lint en bovenaan en Eggenkamp Hoek een met werden elkaar voor 64,143%. Florencio). – (v. juryleden met de Carlijn met Ikeeta door

Heuseveldt op klimt naar 1

ze werd eerste op en kwamen in Heuseveldt Koning haar de proef Abels tweede plek Cynthia klom start haar Carlijn niet springgefokte dag 62,071%. met ophalen. de deze Zi-daen de zesde Heartbreaker) en reed 63,071%. naar de naar Hoek met – de In mocht ZZ-Zwaar hier Christel In tweede Eggenkamp proef (v. plek. prijs ze haar eerste Figo van 36 Rosalie proef aan van Nu

Uitslag

