GP-debuut Total US mag doorgaan: toestemming voor K&U-wedstrijd Tolbert

Eerder dit jaar maakte Horses.nl bekend dat Edward Gal Total US (v. Totilas) had ingeschreven voor de Grand Prix op de K&U-wedstrijd in Tolbert. Maar of die wedstrijd kon plaatsvinden was nog even een vraagteken. De KNHS meldt nu dat de kogel door de kerk is: er is toestemming. De wedstrijd geldt direct als observatie voor Tokio.

Dankzij enorme inspanningen van velen, is het gelukt om voor de dressuurtop van TeamNL op 13 en 14 februari in Tolbert een wedstrijd te mogen organiseren. Daarmee komt er een broodnodig observatiemoment op weg naar de Olympische- en Paralympische Spelen van Tokio. De strijd in Tolbert is een officiële Kadervorming en Uitzendwedstrijd (K&U) en zal tevens tellen voor de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie.

Ook U25 en Pararessuur

De wedstrijd is in verband met de geldende coronamaatregelen alleen voor kaderleden, aangevuld met de betere Nederlandse Grand Prix combinaties. Daarnaast komt een aantal U25 en Paradressuur combinaties aan de start. Voor alle andere categorieën zijn wedstrijden helaas nog niet toegestaan.

De zware tour ruiters kunnen van start in de Grand Prix en de Grand Prix Special.

Livestream

Publiek is niet toegestaan, maar er wordt alles aan gedaan om een livestream te realiseren. De wedstrijd in Tolbert is tot stand gekomen door zeer veel werk en goed overleg van de HJC Manege in Tolbert, gemeente Westerkwartier, KNHS en NOC*NSF. De organisatie is in handen van L&R Horse Events van Lineke en Rolinde Meursing. Uiteraard zal de organisatie zich houden aan alle richtlijnen van de rijksoverheid en het NOC*NSF. Dat betekent onder meer strenge protocollen op het gebied van hygiëne en coronatests.

Boelhouwer: ‘Geweldig’

Iris Boelhouwer, technisch directeur van de KNHS, is zeer verheugd. “Het is geweldig dat we voor het eerst sinds oktober 2020 een wedstrijd kunnen organiseren. Het heeft heel veel inspanning gekost, maar het is het allemaal waard. We willen naar Tokio en daar goed voor de dag komen, dan hebben we competitie nodig. Voor de springruiters worden er in de landen om ons heen nog wel wat internationale wedstrijden georganiseerd, maar voor de dressuurruiters was er vrijwel niets. Natuurlijk hadden we graag ook de jeugd aan de start gekregen, maar dat zit er gewoon nog niet in met de nu geldende beperkingen. We doen alles wat we kunnen om de wedstrijdsport weer op gang te krijgen. Dit is een eerste stap. Ik hoop van harte dat iedereen, op alle niveaus spoedig weer van start kan. Paardensport kan met inachtneming van de coronamaatregelen, dat hebben we al bewezen.”

