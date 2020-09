Grand Galaxy Win met Jorst naar 74,632% in PSG

Charlotte Jorst kocht in 2018 in één klap drie jonge paarden bij Helgstrand en met twee van de drie boekte ze afgelopen weekend op de Californische dressuurkampioenscbappen succes: met KWPN-hengst Grand Galaxy Win won ze de Prix St. Georges (74,632%) en met Atterupgaards Botticelli het Third Level (Z1/Z2)-kampioenschap (72,375%).

Charlotte Jorst, die rijk werd door de verkoop van het horlogebedrijf Skagen, begon pas op latere leeftijd serieus te rijden en heeft nog grootste dromen. Ze wil naar de Olympische Spelen. “k heb 25 jaar achter een bureau gezeten en gedroomd om dit te doen. Het is geweldig om als vijftigjarige elke dag nog wat nieuws te leren.”

Helgstrand

Om die droom te verwezenlijken tast ze regelmatig diep in de buidel bij Helgstrand. De in Californië woonachtige Deense onthulde vorig jaar de prijzen die Helgstrand vroeg voor zijn paarden: zo moest Olympiadepaard Lorenzo (v. Lord Loxley) moest bijna 3 miljoen euro (12.000.000 DKK) kosten. Met Lorenzo werd het niet wat, hij werd kreupel teruggebracht.

Ook EK-paard Deep Impact bracht Jorst weer terug naar Denemarken.

Pakket jonge paarden

Met het pakket jonge paarden (Grand Galaxy Win, Atterupgaards Botticelli en Zhaplin Langholt) vlot het wel. Ook haar eerste toppaard doet het nog steeds: met Nintendo (v. Negro) won Jorst de Grand Prix kür in Delmar met 75,5%. Ook hij komt bij Helgstrand vandaan: voor de ruin die in eigendom was van Hanni Toosbuy-Kasprzak moest Jorst destijds ruim 1 miljoen euro neerleggen (8.000.000 DKK).

Grand Galaxy Win

Botticelli

Nintendo

Bron: Horses.nl